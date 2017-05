A CIG-Xustiza denunciou que hai unha "problemática seria" e "deficiencias" nas salas de autopsias da subdirección do Instituto de Medicamento Legal de Galicia (Imelga) situadas no Hospital Nicolás Pena, en Vigo, e esixiu unhas instalacións "propias e acordes cos tempos --actuais-- e con previsión de futuro".

En concreto, o delegado sindical da CIG-Xustiza, Xosé Barreiro, denunciou que os cadáveres entran e saen polo mesmo sitio no que se almacenan os residuos da cociña e pasan polo mesmo corredor no que se gardan temporalmente os carros de lencería sucia.

Ademais, criticou que o acceso á sala de autopsias non ten unha circulación diferenciada nin ningún sinal que prohiba a entrada cando se traballa nunha autopsia, que non hai zona intermedia entre a sala de autopsias e o corredor de acceso aos cadáveres para comodidade do persoal, que non hai sala de húmidos-sala de mostras e que non hai vestiarios diferenciados por sexo.

Así mesmo, respecto da sala de autopsias, denunciou que non dispón de guindastre para mover os cadáveres; que carece de atmosfera negativa e de campá para os vapores do formol, de modo que se ventila polas xanelas que dan a un camiño público; que a mesa de autopsias non é regulable; e que as cámaras frigoríficas non se adaptan e ensamblan correctamente á padiola de traslado dos corpos.

Finalmente, o sindicato, que indicou que á súa instancia recentemente o Servizo de Prevención de Riscos Laborais fixo unha visita a estas instalacións, reclamou coñecer se o persoal de limpeza cumpre o protocolo para unha sala de autopsias e se a instalación eléctrica cumpre coa instrución que regula as instalacións en quirófanos e salas de intervención.