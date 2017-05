A Xunta concede 600.000 euros en axudas a empresas para instalar servizos TIC

O Goberno galego concedeu máis de 600.000 euros en axudas para a implantación de 133 novos servizos dos programas 'Reacciona' e 'Reacciona TIC' en 110 empresas.

Este luns, o DOG publica as resolucións das partidas, coas que o Executivo autonómico pretende favorecer a instalación de servizos TIC no tecido empresarial galego.

Segundo informou a Xunta, os servizos máis demandados no programa 'Reacciona TIC' foron "os de definición e posta en marcha de estratexias de mercadotecnia dixital e os diagnósticos sobre capacidades e oportunidades para a aplicación de solucións Industria 4.0".

O prazo de solicitudes para este programa permanecerá aberto ata o próximo 31 de maio. Os servizos máis solicitados na outra iniciativa, 'Reacciona', son os de "optimización da produción e a cadea loxística e os centrados en impulsar a mellora de procesos".

Unha das empresas que se acolleron a estes programas é a santiaguesa 'Imaxin Software', que conta con "20 anos de experiencia no desenvolvemento de software" e está especializada en solucións multimedia e tecnoloxías lingüísticas.

Este luns, o director do Igape, Juan Cividanes, e a directora de Amtega, Mar Pereira, visitaron as instalacións desta empresa, onde destacaron a importancia de "impulsar o crecemento económico" en Galicia a través da implantación das novas tecnoloxías no tecido industrial.