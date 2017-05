Ministerio e Xunta preparan medidas ante a seca e as xeadas con rebaixas fiscais e financiamento

O Ministerio de Agricultura e a Xunta preparan a posta en marcha dun paquete de medidas en favor dos afectados pola seca e as xeadas no campo galego, entre as que se prevé incluír rebaixas fiscais e financiamento de circulante.

Angeles Vázquez no Consello Consultivo de Madrid | Fonte: Europa Press

Diso informou este luns a conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, que trasladou as problemáticas do sector ao Ministerio no marco do Consello Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, co obxectivo de coordinar con Agricultura os pasos a seguir.

Respecto diso, Ángeles Vázquez, asegurou este luns que o Ministerio de Agricultura está a ter "toda a sensibilidade" coa problemática xurdida dos "graves" danos causados nas explotacións vinícolas da Comunidade pola seca e as xeadas, que afectaron ao 50 por cento do "viño de alta calidade".

Así, están a facerse "todas as valoracións pertinentes" para poder habilitar "algún tipo de liña de cara ao refinanciamento de préstamos" e, mesmo, tentar que os intereses "non sexan tan custosos para aqueles viticultores ou adegueiros que estean mergullados neste momento nunha reconversión ou ampliación".

O Ministerio xa comprometeu beneficios fiscais na actual campaña do IRPF para as zonas danadas o ano pasado polo pedrisco en Galicia, polo que tamén valorará rebaixas a áreas produtoras de viño danadas agora pola xeada para o próximo exercicio.

De tal forma, atenuarase a presión fiscal en zonas vinícolas de Monforte e Sober (Lugo), tanto de produtores da denominación de orixe de Ribeira Sacra como dos que non. No caso de Ourense os beneficiados serán do Barco de Valdeorras, Larouco, Monterrei, Oímbra, Petín, Rubiá e Vilamarín, que tampouco están obrigados a pertencer ás DO existentes na provincia.

APOIOS NO PRÓXIMO CONSELLO

A conselleira explicou que Galicia, pola súa banda, ten que complementar esas axudas, para o que se vai a dar prioridade á replantación das explotacións afectadas.

Así, habilitarase unha axuda para volver plantar os viñedos, con prioridade aos plantados este ano e danados pola seca e xeadas. "A isto hai que engadir outras axudas, tamén de financiamento, que serán presentadas no próximo Consello da Xunta", comentou. Sobre este extremo, elabora unha liña específica de créditos brandos para os viticultores.

No próximo Consello do xoves, segundo apuntou, tratarase así a rebaixa dos módulos do IRPF para este sector e a axilización dos seguros, de tal forma que as explotacións aseguradas reciban "canto antes" a indemnización correspondente.

Ao longo desta semana está previsto un encontro entre a Entidade Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), Agroseguro, técnicos da Consellería de Medio Rural e as denominacións de orixe afectadas para analizar a situación de seguros e explicar información sobre a contratación de pólizas.

PESTE PORCINA

Un dos puntos principais do Consello Consultivo foi a situación da peste porcina africana nos países limítrofes cos da Unión Europea, enfermidade da que non existe ningún caso nin en Galicia nin en toda Europa.

Respecto desta cuestión, Ángeles Vázquez afirmou que a Galicia lle "interesa moito" que se controle a sanidade animal, xa que as explotacións de carácter industrial da comunidade están a experimentar importantes avances. "Xa superamos as 1.500 explotacións e temos máis dun 1.200.000 cabezas", concluíu.