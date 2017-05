A Xunta defende a xestión dos servizos de emerxencia durante o naufraxio do pesqueiro 'Novo Marcos'

A Xunta defendeu este luns a xestión dos servizos de emerxencia durante o naufraxio do pesqueiro 'Novo Marcos', afundido na ría de Pontevedra o pasado 26 de abril e no que faleceron tres mariñeiros e sobreviviron outros dous.

O Executivo autonómico remitiu un comunicado aos medios no que desmente "categoricamente" as acusacións realizadas por servizos de emerxencias este luns, que, con motivo do primeiro aniversario do incendio de Fandicosta denunciaron "neglixencia" da Xunta e estenderon as súas críticas á xestión deste naufraxio.

Respecto diso, a Vicepresidencia da Xunta destacou que os protocolos de actuación funcionaron "de forma correcta" no afundimento do barco.

Así, sinalou que a primeira chamada de alerta no Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE 112) recibiuse ás 5,32 horas e procedía dun particular que paseaba pola praia e que atopase a un dos mariñeiros mollado con síntomas de hipotermia.

"Esa primeira conversación durou tres minutos e 36 segundos, xa que a persoa que chamaba estaba confusa", lembra a Xunta, que sinala que ás "5,35 horas o CIAE 112 puxo o alertante en comunicación co 061".

"Ás 5,36 horas informa a Salvamento Marítimo do sucedido", servizo que "sinala que vai mobilizar ao seu helicóptero", indica para lembrar "ás 5,40 horas Salvamento chama ao CIAE 112 e solicita falar co alertante" e, ás 5,42 horas, pide "que se mobilice o helicóptero Pesca I".

Por outra banda, sobre o aviso aos bombeiros de Pontevedra, a Xunta lembrou que, en incidentes destas características, os medios que "se mobilizan son os de Salvamento Marítimo, que é a quen lle corresponde a resolución deste tipo de emerxencias".