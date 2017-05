O embaixador de Italia en España e o vicepresidente da Xunta reivindican a UE tras a vitoria de Macron

O embaixador de Italia en España, Stefano Sannino, e o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, reivindicaron, no marco do Día de Europa e un día despois da vitoria electoral en Francia de Emmanuel Macron, o futuro e a importancia da Unión Europea, aínda que o diplomático italiano recoñeceu a necesidade de "recuperar a imaxe" da UE.

Nunha conferencia no compostelán Museo das Peregrinacións, na que tamén estivo presente o director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, o embaixador destacou que a vitoria de Macron é "moi importante" para Europa, tendo en conta que a outra candidata, Marine Lle Pen, abanderaba un programa "claramente antieuropeo".

"Macron fixo unha campaña europeísta, coa bandeira da UE, sen medo", recalcou, aínda sen esquecer que un de cada tres franceses apostou pola opción oposta. E é que Stefano Sannino declarouse consciente de que a UE viviu "un período moi claro" e incidiu con especial intensidade no 'Brexit'.

Na súa intervención, augurou que este "divorcio" entre Reino Unido e a Unión Europea será "moi caro", pero tamén admitiu que as "crises" veñen de "máis atrás". Ademais, esgrimiu que, durante a recesión económica, a UE foi utilizada por diferentes Estados membros como "chibo expiatorio" para xustificar algunhas decisións difíciles.

En todo caso, recoñeceu que a UE debe agora afrontar cuestións crave como a inmigración, apostar polas políticas sociais tras un período de "obsesión" polos asuntos financeiros e profundar noutros asuntos internos como unha revisión dos métodos de funcionamento do Consello Europeo, convencido de que facelo sería "moi útil".

O obxectivo último, recalcou, é "recuperar a imaxe da Unión Europea" ante os cidadáns dos diversos países.

"MOITAS COUSAS QUEDARON CLARAS"

Rueda, pola súa banda, tamén incidiu en que "moitas cousas quedaron claras ou máis claras" na pasada xornada coa vitoria de Macron en Francia. "Imos falar moito tempo de Europa e dos seus retos", augurou o vicepresidente galego, quen recoñeceu que a UE enfronta "dificultades", pero as súas "vantaxes" son "moito maiores".

"Ninguén se podería imaxinar a Galicia sen estar en Europa", proclamou, para subliñar, a continuación, que é necesario seguir traballando para que os cidadáns sintan cada vez máis preto ás institucións europeas. Non en balde, tanto el como o embaixador aludiron aos problemas de comunicación da UE para chegar á cidadanía.

O vicepresidente galego foi recibido ás portas do Museo das Peregrinacións por unha ducia de traballadores do 112, en folga polo traslado do servizo á sede da Estrada, entre berros de "Rueda, escoita, ou 112 en loita!' --'Rueda, escoita, o 112 en loita!'-- e cunha pancarta que rezaba '112 en folga. Xunta responsable'.