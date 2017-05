O risco por choivas e treboadas afectará este martes a Lugo, León e Asturias

As precipitacións e as treboadas localmente fortes afectarán este martes ao noroeste peninsular e alcanzarán niveis de risco nas provincias de Lugo, León e na comunidade autónoma de Asturias, segundo informou a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET), que espera acumulacións de precipitación de 15 a 20 litros por metro cadrado nunha hora.

Este martes, na Península e Baleares predominarán os ceos pouco nubrados ao principio, con algunhas nubes altas que serán máis abundantes no noroeste peninsular e haberá intervalos de nubes baixas no oeste do litoral cantábrico e andaluz e no sur do litoral catalán.

Ademais, ao longo do día irá aumentando a nebulosidade desde o noroeste á metade norte peninsular e haberá ceos nubrados ou cuberto e produciranse precipitacións en Galicia, Asturias noroeste de Castela e León e serán máis intensas e con treboadas ocasionais, mesmo con sarabia, nas zonas de montaña, onde se activaron os avisos. En Canarias haberá algúns intervalos de nubes aínda que non é probable que deixen precipitacións.

En canto ás temperaturas, o AEMET prevé que ascendan na área do Golfo de Biscaia e Navarra e que descendan no oeste peninsular e nas medianías de Canarias. No resto haberá poucos cambios e as nocturnas subirán lixeiramente.

O vento soprará de compoñente leste con intervalos de intensidade forte no litoral cantábrico; do oeste no litoral de Alborán, e de compoñente sur en gran parte da Península e Baleares. No resto soprarán ventos frouxos.