Piden máis de 13 anos de cárcere para tres acusados de traficar con drogas en Vigo, dous deles pai e fillo

A Fiscalía reclama penas que suman 13 anos e medio de prisión para un pai e un fillo veciños de Vigo, así como para un terceiro acusado, a considéraos autores dun delito de tráfico de drogas, e que serán xulgados o 9 e 10 de maio na Sección Quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede na cidade olívica.

Segundo o escrito de acusación pública, C.E.C.S. e o seu fillo C.E.C.R. dedicábanse, polo menos desde novembro de 2015, á venda e distribución de cocaína desde o seu domicilio. Así, documentáronse varias vendas nas que se seguía un patrón de actuación similar: algún dos acusados saía á porta do seu domicilio, onde lle esperaba o comprador (normalmente nun coche), e ao que entregaba a droga a cambio de diñeiro.

Noutras ocasións, eran estes acusados os que acudían a levar a sustancia estupefaciente. Así, a Fiscalía sostén que pai e fillo vendían tamén droga ao terceiro acusado, R.A.F.B. que, á súa vez, a revendía posteriormente.

Tras as detencións dos procesados, levou a cabo unha entrada e rexistro no domicilio de C.E.C.S. e o seu fillo, onde a Policía atopou case 72 gramos de cocaína en diferentes envoltorios e lugares; tres teléfonos móbiles; dúas básculas de precisión; recortes e utensilios impregnados de cocaína; unha landra de haxix; 50 gramos de cogollos de cannabis; e case 10.800 euros en billetes, repartidos en diferentes sitios (un chapeu, un arcón debaixo dunha cama, o peto dunha cazadora, etc.)

A Fiscalía solicita que C.E.C.S. e C.E.C.R. sexan condenados a catro anos de prisión e pago dunha multa de 100.000 euros cada un. Para R.A.F.B., solicita 5 anos e medio de cárcere, ao aplicarlle a agravante de reincidencia (foi condenado anteriormente por tráfico de drogas), e multa de 100.000 euros.