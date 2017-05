O delegado especial de Corea do Norte Cao de Benós dará unha conferencia en Santiago o 9 de maio

O delegado especial do Comité de Relacións Culturais con Países Estranxeiros de Corea do Norte Alejandro Cao de Benós ofrecerá unha charla en Santiago de Compostela este 9 de maio (20,00 horas, Facultade de Historia).

Charla de Cao de Benós en Santiago | Fonte: Europa Press

Segundo informaron fontes da Universidade de Santiago de Compostela (USC) a Europa Press, esta charla está organizada polos propios alumnos de Historia para analizar o sistema político e a produción cultural do país no marco dunha conferencia sobre "mito e realidade en Corea do Norte".

Nacido en Tarragona en 1974, Cao de Benós é político e xornalista, comparte a nacionalidade española coa norcoreana e é o presidente da Asociación de Amizade con Corea (KFA) --que conta con membros en máis de 120 países--.

Firme defensor do réxime de Corea do Norte desde 1990, é delegado especial honorario deste país, e delegado especial do Comité de Relacións Culturais con Países Estranxeiros.

Este representante non oficial de Corea do Norte en España serviu de ligazón a moitos xornalistas de fala hispana para realizar reportaxes no país e el mesmo participou en numerosos documentais e faladoiros defendendo sempre ao réxime de Kim Jong-un.

Distinguen os seus servizos ao réxime os premios que recibiu: a Medalla da Amizade, outorgada pola Suprema Asemblea do Pobo da RPDC, diplomas outorgados polo Comité Central de Radio e Televisión de Corea e tamén polo Comité para as Relacións Culturais cos Países Estranxeiros. Incluso o mismísimo Kim Jong-il (pai e antecesor no cargo de Kim Jong-un) entregoulle un agasallo persoal.

DETENCIÓN

En xuño de 2016, Alejandro Cao de Benós foi detido por participar presuntamente nunha trama que compraba armas por Internet, modificábaas e vendíanas como armas prohibidas.

Cao de Benós asegurou no seu momento que comprou ármalas detonadoras por Internet para "defenderse" e "asustar" a quen lle levan ameazando desde 2012, mentres dixo non ter constancia de que estaban modificadas.