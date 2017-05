Detido o pai do neno achado morto nun monte de Oza-Cesuras (A Coruña)

O pai do neno de 11 anos de idade achado morto na tarde-noite do luns en Oza-Cesuras, despois de denunciar a súa nai a súa desaparición, permanece detido en dependencias policiais.

Así o confirmaron a Europa Press fontes próximas á investigación, que sinalaron que a Policía Nacional mantén aberta unha investigación para esclarecer os feitos.

O corpo do menor foi localizado nunha zona de monte do municipio coruñés de Oza-Cesuras na tarde-noite do luns, aínda que a desaparición do neno fora denunciada na Coruña.