Fomento somete a información pública o anteproxecto para construír unha área de servizo na A-8 en Vilalba (Lugo)

O Ministerio de Fomento someteu a información pública o anteproxecto de construción dunha área de servizo en Vilalba (Lugo), en ambas as marxes do quilómetro 573 da Autovía do Cantábrico (A-8).

Segundo informou o Goberno, dentro do proxecto e obras do tramo da A-8 entre Vilalba e Touzas realizouse unha reserva de terreo para a construción da área de servizo, consistente en dúas parcelas de aproximadamente 2 hectáreas de superficie na marxe dereita e 3 hectáreas na marxe esquerda.

O anteproxecto prevé que cada parcela conte cunha estación de servizo para a reposición de combustible con marquesiña, un edificio

destinado a restaurante-cafetaría e tenda.

Cada unha das áreas contará con entre 62 e 64 prazas de aparcadoiro para vehículos lixeiros, con reserva de 3 delas para persoas de mobilidade reducida, e entre 17 e 24 prazas de aparcadoiro para vehículos pesados, das cales 5 destinaranse a autocaravanas.