A nai do neno atopado morto en Oza-Cesuras denunciara a súa desaparición o domingo na Coruña

A nai do neno de 11 anos de idade achado morto nun monte do municipio coruñés de Oza-Cesuras denunciara o domingo na Comisaría da Coruña a desaparición do menor.

Así o confirmaron a Europa Press fontes próximas á investigación, que explicaron que o corpo do menor foi localizado nun monte no lugar da Barra, na parroquia de Rodeiro, en Oza-Cesuras.

O pai do menor permanece detido en dependencias da Policía Nacional de Lonzas, na cidade herculina, á espera de pasar a disposición xudicial cando finalicen as dilixencias policiais.

Por mor da denuncia pola desaparición do neno presentada pola nai na comisaría de Lonzas, fíxose cargo das dilixencias urxentes o Xulgado de Instrución Número 7 da Coruña.

Fontes xudiciais apuntaron, respecto diso, que non está previsto que o detido pase este martes a disposición xudicial.