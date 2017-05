Interceptan a un condutor dun camión articulado que deu positivo por consumo de drogas na comarca do Barbanza

O condutor dun camión articulado con peso máximo de 40 toneladas, que procedía de Alicante coa intención de cargar no Porto da Pobra do Caramiñal (A Coruña) e continuar viaxe, deu positivo por consumo de drogas no punto de control que se estableceu na mañá do sábado con patrullas do Sector de Tráfico da Garda Civil na comarca do Barbanza.

A Garda Civil da Coriña intefcepta condutor de camión positivo drogas. | Fonte: Europa Press

A denuncia formulouse ante a Xefatura de Tráfico da Coruña e o condutor enfróntase, unha vez confirmada a presenza de estupefacientes no organismo polo laboratorio de referencia, á perda de seis puntos do permiso de condución e a sanción económica de 1.000 euros, segundo informou o Instituto Armado, que apuntou que o individuo "pretendía emprender unha ruta de longa distancia con presenza de drogas no organismo".

Ademais, segundo concreta a Benemérita, o vehículo quedou inmobilizado ata a desaparición das causas que motivaron esta medida, "co consecuente prexuízo económico para a empresa de transportes", segundo engade.

No transcurso dese control foron, ademais, denunciados polos axentes outros catro condutores de turismos por presenza de drogas no organismo durante a condución e tres positivos por superar a taxa de alcol máxima permitida "en apenas 50 minutos", segundo destaca o Instituto Armado.

AUMENTO DE POSITIVOS

A Garda Civil fixo fincapé no "número de condutores que dan positivo na proba de detección de drogas durante a condución", mesmo "entre persoas que se arriscan a perder o seu posto de traballo ou, a ser sancionados por iso", segundo abunda.

"Nos últimos anos subiron de forma moi rechamante as denuncias por condución con presenza destas sustancias no organismo, mentres cae o número de infraccións por positivos en alcol", explicou a Garda Civil.

Respecto diso, considera que entre os denunciados figuren condutores profesionais "está a ser motivo de especial preocupación polo risco colectivo que xera un condutor dun vehículo pesado coas facultades mermadas polas sustancias estupefacientes".