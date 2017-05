Renfe busca maquinistas en Galicia

Renfe convocou un curso de condución para formar a 250 novos maquinistas que se incorporarán ao seu persoal, segundo informou a compañía ferroviaria, 25 deles en Santiago de Compostela.

Tren AVE | Fonte: Europa Press

Os interesados en lograr licenza de maquinista teñen de prazo para inscribirse no proceso ata o próximo 22 de maio. Deberán dispor de, polo menos, o título de Bacharelato ou o de técnico de Formación Profesional, ademais de contar con 20 anos de idade antes de 2018.

No caso de que o número de solicitantes sexa superior ao de prazas ofertadas, Renfe convocará unha proba de acceso ao curso, que terá lugar na primeira quincena de xuño.

As prazas de maquinistas que oferta a operadora repártense polos distintas centros de formación da Escola Técnica de Renfe de toda España, a razón de 25 prazas por sede, nas de Barcelona, Bilbao, León, Madrid, Santander, Santiago de Compostela, Sevilla e Valencia.

Esta oferta de formación e emprego de Renfe súmase ás lanzadas no pasado ano, as primeiras tras a crise, que ademais se pon en marcha en virtude do plan de emprego da compañía, que, doutra banda, contempla plans de baixas incentivadas.

Ademais, Renfe está a prepararse para a apertura do mercado de transporte de viaxeiros en tren á competencia, prevista para 2020, cando a operadora terá que comezar a competir con outros operadores en tráficos de AVE e Longa Distancia.