A Fundación de Estudos de Economía Aplicada (Fedea) pediu ás comunidades autónomas un "certo esforzo de contención" do gasto corrente, dado que a situación das contas autonómicas "non superou por completo" os efectos da crise e segue presentando "trazos preocupantes".

O profesor Ángel de la Fuente | Fonte: Europa Press

O estudo, elaborado polo director de Fedea, Ángel de la Fuente, destaca que para acomodar a normalización das partidas de investimento e intereses sen aumentar o déficit estrutural das comunidades, é necesario acometer un recorte do gasto corrente, aínda que admite que non resultará sinxelo nas actuais circunstancias políticas.

De la Fuente analiza a evolución das finanzas autonómicas entre 2003 e 2016 e conclúe que o gasto autonómico seguiu un patrón "extremadamente procíclico", con fortes crecementos durante o período de expansión, seguidos de profundos recortes na crise e unha lixeira recuperación nos últimos anos analizados.

En concreto, entre 2009 e 2011 o recorte do gasto foi moi inferior á caída dos ingresos, o que fixo o déficit autonómico disparásese ata alcanzar un máximo do 5,1% do PIB en 2011.

A partir dese ano, obsérvase unha clara melloría do saldo orzamentario autonómico aínda que a un ritmo decrecente, seguida dun estancamento en 2014 e 2015 e dunha forte mellora en 2016, que deixa ao conxunto das CCAA moi preto do seu obxectivo de déficit.

Así, en 2016 prodúcese un avance "moi significativo" na redución do déficit orzamentario das autonomías, que se reduce en algo máis do 50%, ata un valor do 0,82% do PIB que, por primeira vez desde o inicio da crise, achégase moito ao obxectivo oficial de déficit (do 0,7%).

Iso debeuse, segundo Ángel de la Fuente, a que o gasto se estabiliza en termos absolutos, perdendo peso nun PIB que crece a unha taxa do 3,5% e os ingresos repuntan a un ritmo maior que os gastos, o que permite unha "significativa" redución do déficit.

O estudo de Fedea mostra que o patrón observado nos dous últimos anos, con todo, resulta un "tanto enganoso" e cambia significativamente cando se corrixe por factores atípicos.

Así, o estancamento do déficit en 2015 débese en parte á "debilidade técnica" dos ingresos autonómicos, como resultado da inercia das entregas a conta do sistema de financiamento autonómico en momentos de cambio de ciclo e á existencia de atípicos significativos nalgunhas partidas de gasto.

Pola contra, en 2016 sucede basicamente o contrario: o forte descenso do déficit en relación ao exercicio anterior debe moito á desaparición dos atípicos no gasto e a unha liquidación moi favorable do sistema de financiamento autonómico.

Outro factor importante é o mantemento da partida de intereses a un nivel "artificialmente baixo" como resultado das moi favorables condicións financeiras que o FLA e outros instrumentos de liquidez do Estado ofreceron nos últimos exercicios.