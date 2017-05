Pleno.- Unanimidade na Cámara para pedir á Xunta que transparente a información sobre fondos europeos

O catro grupos con representación na Cámara galega sumaron este martes os seus votos para pedir á Xunta que incorpore a información sobre a execución dos fondos europeos, así como a relativa aos obxectivos logrados con eles, ao portal de transparencia.

Trátase dunha das 19 resolucións que, tras aprobarse na comisión parlamentaria para as relacións co Consello de Contas, recibiron o visto e prace do pleno. En total, 15 delas foron impulsadas polos populares, por tres propostas polos socialistas e unha dos nacionalistas.

Entre as medidas incorporadas a instancias do PP figura que a Xunta introduza como criterio para dar subvencións aos concellos o cumprimento dos prazos de pago a provedores, así como que poña a disposición das deputacións os medios da Axencia Tributaria de Galicia para a recadación de impostos.

O PSdeG, xunto coa relativa aos fondos europeos, viu aprobada a súa petición de que as axencias públicas autonómicas dótense de "indicadores de xestión eficaces e de calidade"; e o BNG introduciu a necesidade de aproximar o gasto previsto nos orzamentos ao real, para así evitar o abuso do recurso ao fondo de continxencia.

En canto ás medidas do PPdeG, recibiron o voto favorable do PSdeG, a abstención do BNG e o rexeitamento de En Marea. Pola súa banda, as impulsadas pola oposición contaron co respaldo unánime de todo o hemiciclo.

IMPORTANCIA DO CONTAS

No que tamén coincidiron o catro forzas é na importancia do Consello de Contas. Máxime, como dixo Noa Presas (BNG), nun momento en que están a saír á luz pública "continuos casos de corrupción, sobre todo do PP".

Tamén Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG) instou á Xunta a "colaborar" con este organismo para que poida desenvolver "adecuadamente" as súas competencias de supervisión e control da corrupción. Ademais, advertiu de que "non basta" con aprobar leis como a de transparencia, senón que o PP "debe mudar a súa forma de gobernar" e "materializar en realidades o que aproba en leis".

En representación de En Marea, Antón Sánchez tomou a palabra para explicar que o seu grupo non presentou recomendacións para "non lexitimar este teatro", tendo en conta que resolucións que se reiteran "cada ano" e mesmo "peticións do Consello de Contas" non están a ser aplicadas polo Goberno galego.

Finalmente, desde a bancada do PPdeG, Cristina Romero respondeu que o seu partido no goberno vai incorporando esas recomendacións "anualmente" para "ir mellorando" a xestión, mentres outros optan pola "política espectáculo e por pasear en autobús para tentar ocultar que non cumpren coa súa función".