Adolfo Domínguez abre segunda tenda en Doha e ultima catro aperturas máis en Oriente Próximo en 2018

Adolfo Domínguez inaugurará en xuño a súa segunda tenda en Doha, a capital de Qatar, e ultima a apertura de catro tendas máis en Oriente Próximo para 2018, segundo informou a insignia de moda española nun comunicado.

Tenda Adolfo Domínguez | Fonte: Europa Press

En concreto, a nova tenda de Doha está localizada no centro comercial máis importante do país, o Doha Festival City, que conta con 250.000 metros cadrados de superficie comercial, con 550 tendas das marcas globais da moda, entretemento e restauración máis importantes.

A rede de Adolfo Domínguez en Oriente Próximo inclúe establecementos en Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Kuwait, Irán e Qatar. A firma programou a apertura doutro catro antes de que termine 2018. Dous dos novos puntos de venda estarán en Arabia Saudita, un terceiro en Doha e o cuarto en Teherán.

A insignia téxtil destacou que a renovación da rede comercial está a resultar clave e xa permitiu o crecemento dun 51% na mellora dos seus resultados no segundo semestre do pasado ano.

Ademais, a boa acollida da proposta de moda de autor de Adolfo Domínguez, e o coñecemento adquirido pola empresa no mercado, levou á firma a deseñar Arabic Collection, unha colección exclusiva de roupa para Oriente Medio.

Desta forma, a aposta de Adolfo Domínguez pola internacionalización traduciuse nun 45% dos seus puntos de venda están hoxe fóra de España.

NOVA TENDA NO AEROPORTO DE PALMA DE MALLORCA

A insignia de moda tamén impulsa a súa expansión a nivel nacional, coa apertura dunha nova tenda no aeroporto de Palma de Mallorca, que suma o punto de venda número 15 en terminais aeroportuarias.

A canle aeroportos tamén resultou especialmente indicativo da mellora de resultados obtidos por Adolfo Domínguez co seu novo equipo de dirección, xa que as vendas en aeroportos incrementáronse nos últimos meses ata alcanzar no mes de febreiro un ritmo de mellora do 17%.

Ademais, Adolfo Domínguez tamén ten 6 tendas no catro principais aeroportos de México e unha no aeroporto de Lisboa.

A firma de moda galega regresou aos 'números vermellos' en 2016 tras pechar o seu exercicio fiscal 2016-2017 (de marzo de 2016 a febreiro de 2017), con perdas de 23 millóns de euros, fronte aos 7,7 millóns de euros que gañou no exercicio anterior.

As vendas da insignia téxtil, que celebra os seus 20 anos en Bolsa, eleváronse un 4,3% o pasado exercicio, ata alcanzar os 110,2 millóns de euros, respecto dos 105,7 millóns de euros rexistrados en 2015.