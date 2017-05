O pai do neno achado morto tivo unha orde de afastamento da nai ata 2013 e foi denunciado por ameazas

O pai do neno achado morto nun monte de Oza-Cesuras, que permanece detido en relación cos feitos, tivo unha orde de afastamento da nai do menor en vigor ata 2013 e unha denuncia por ameazas.

Así o confirmaron a Europa Press fontes próximas á investigación, que concretaron que na actualidade non había ningún tipo de media nin orde de afastamento contra o individuo detido, que presenta problemas psiquiátricos.

Con todo, ata fai catro anos contou cunha orde de afastamento da nai do neno, da que está separado, e a muller denunciárao hai anos por ameazas.

O pai do menor permanece detido en dependencias da Policía Nacional en Lonzas, na Coruña, á espera de pasar a disposición xudicial cando conclúan as dilixencias policiais. Foi arrestado, segundo apuntaron fontes consultadas, "pola súa participación nos feitos".

Aínda que continúan as pescudas, fontes consultadas por Europa Press apuntaron a un golpe como posible causa da morte do neno de 11 anos, que estudaba no colexio público San Francisco Javier da Coruña.

FEITOS

A nai do neno denunciara o domingo na Comisaría da Coruña a desaparición do menor, cuxo corpo foi localizado na tarde-noite do luns nun monte no lugar da Barra, na parroquia de Rodeiro, no municipio de Oza-Cesuras.

Por mor da denuncia pola desaparición do neno, segundo apuntaron fontes xudiciais, fíxose cargo das dilixencias o Xulgado de Instrución Número 7 da Coruña.