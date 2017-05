Ferido un condutor nunha saída de vía en Vilamarín (Ourense)

Un condutor resultou ferido nun accidente de tráfico rexistrado na mañá deste martes despois de saírse da vía pola que circulaba no municipio de Vilamarín (Ourense).

Segundo informou o 112 Galicia, o accidente ocorreu no quilómetro 73 da estrada N-540 ao seu paso polo concello ourensán de Vilamarín.

Tras recibir a chamada de alerta dun particular, sobre as 11,00 horas, o 112 Galicia puxo os feitos en coñecemento do persoal sanitario, da Garda Civil de Tráfico e de Protección Civil. Os Bombeiros de Valdeorras tamén foron informados do sucedido. Galicia.

Unha vez no punto, os axentes confirmaron que a persoa non estaba atrapada no interior do turismo, pero necesitaban axuda para poder evacuala.