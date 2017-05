A concelleira de Igualdade no Concello da Coruña, Rocío Fraga, asegurou que o caso do menor de 11 anos achado morto na localidade de Oza-Cesuras trátase "do peor acontecemento vinculado á violencia machista".

Por iso, en virtude da modificación lexislativa, confía en que a Xustiza considere esta "morte non natural" do menor como un caso de violencia de xénero.

"Todo apunta a un crime de violencia machista", dixo a concelleira de Igualdade nunha rolda de prensa convocada tras aparecer morto un neno de 11 anos, veciño desta cidade, nun monte do municipio coruñés de Oza-Cesuras, feitos polos que o pai do neno permanece detido na comisaría das Lonzas.

Rocío Fraga dixo que se trata "do peor acontecemento vinculado á violencia machista" pola que "algúns pais utilizan aos nenos para atacar ás nais".

Para o Consistorio é un claro caso de violencia de xénero, e espera que a Xustiza tamén lle outorgue este tratamento. "Dependerá do xuíz que realmente o considere un caso de violencia de xénero; pero para nós, se as circunstancias son tal e como apuntan, é un caso claro desa tendencia que hai en violencia de machista de como os pais utilizan aos nenos", dixo a concelleira.

MÁIS PROTECCIÓN

Ante isto, reclamou medidas de prevención e protección para que non volvan suceder casos como este, ante o que puxo a disposición "todos os servizos que sexan necesarios". Neste caso en concreto, prefire esperar a coñecer os antecedentes para saber "se tería que haber unha protección máis minuciosa" co menor.

Respecto diso, a edil confía en que se teña en conta a modificación da Lei Orgánica 1/2004 de Violencia de Xénero, na que establecían medidas de protección integral tanto a mulleres como a menores.

A concelleira detallou sobre o ocorrido que o pai non entregou ao neno no punto de encontro tras o fin de semana, polo que a nai interpuxo unha denuncia por posible desaparición do menor. Todos eles, veciños da cidade coruñesa.

"No momento que ve que (o neno) non aparece a cousa ponse máis fea e, se nos poñemos na pel desa nai, supoñemos que foi pensando nos diferentes escenarios que se podería atopar", sinalou a edil do Concello.

Fraga non quixo profundar máis ante o "momento delicado" no que se atopa o caso. En calquera caso, espera a coñecer máis datos a través da Policía Nacional.

O PAI, DETIDO

O pai do menor permanece detido en dependencias da Policía Nacional de Lonzas, na cidade herculina, á espera de pasar a disposición xudicial cando finalicen as dilixencias policiais.

Por mor da denuncia pola desaparición do neno presentada pola nai na comisaría de Lonzas o domingo, fíxose cargo das dilixencias o Xulgado de Instrución Número 7 da Coruña.