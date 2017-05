ABANCA segue sumando beneficios

ABANCA obtivo no primeiro trimestre de 2017 un resultado neto de 153 millóns de euros que se fundamentan nun crecemento dos ingresos recorrentes nun 10,2%, o investimento en dixitalización, e a redución da morosidade, que cun 6,5% sitúa a ABANCA entre as mellores entidades do sector en calidade da carteira.

Directivos de Abanca, na presentación dos resultados do ano 2016 | Fonte: Europa Press.

No primeiro trimestre do ano a marxe de intereses de ABANCA situouse en 111,2 millóns de euros, un incremento do 14,2% fronte a marzo de 2016. Este crecemento susténtase principalmente na mellora da marxe comercial e no aforro de custos das emisións maioristas.

As comisións netas sitúanse en 39,1 millóns de euros.Ademais, ABANCA atendeu no trimestre máis de 900 millóns de transaccións de clientes, un 29% máis que o ano anterior. As transaccións por canles dixitais supoñen xa o 44% do total, destacando a banca móbil.

Segundo informou o banco nun comunicado, o efecto conxunto de todas estas actuacións permítelle "incrementar notablemente os seus ingresos á vez que mantén controlados os seus custos, de maneira que a marxe de explotación increméntase, excluíndo operacións atípicas, nun 44,3%".

Por outra banda, ABANCA rexistrou no primeiro trimestre do ano significativos incrementos tanto en crédito como en captación de recursos nos segmentos de autonómos e pemes, apoiando a súa aposta estratéxica por estes segmentos. Un 65% do novo crédito concedido pola entidade foi dirixido a pemes e autonómos.

Con estes datos, a entidade suliña que "continúa sendo unha das entidades máis solventes do sistema" porque cumpre "amplamente" os requisitos de liquidez a longo e curto prazo establecidos polo BCE para 2018 e conta con 5.044 millóns de euros en activos líquidos, cunha sa estrutura de financiamento baseado en depósitos de clientes.

Execución estratéxica

O primeiro trimestre de 2017 inicia unha nova etapa estratéxica. ABANCA adicou tres anos a completar a privatización, cumprir o term-sheet e recuperar a súa posición no mercado. A entidade inicia agora un novo ciclo estratéxico centrado na sustentabilidade nun entorno de tipos desfavorable e no crecemento no mercado.

As claves desta nova etapa, que deu comezo coa adquisición de Popular Servicios Financieros, son a orientación ao negocio micro (pemes e crédito ao consumo), a especialización como resposta para operar en segmentos con necesidades específicas, a calidade no servizo baseada na sistemática comercial e a orientación clientecéntrica, e o enfoque omnicanal que combine a atención persoal coas novas canles dixitais.