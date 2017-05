O director xeral de Emerxencias, Luís Menor, limitou a un "conflito laboral" o existente entre os traballadores do 112 e a empresa para a que traballan. "No fondo é o que é (...) Non chegan a un acordo económico sobre a compensación do traslado", afirmou.

O director xeral de Emerxencias, Luís Menor, á esquerda | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, Menor compareceu xunto ao director da Axencia Galega de Emerxencias, Juan José Muñoz, poucos minutos despois dunha concentración dos profesionais do servizo de emerxencias ante a sede da Xunta en San Caetano, que posteriormente levaron fronte ás portas da propia Dirección Xeral de Emerxencias en Santiago.

Ambos os dirixentes fixeron un balance positivo do traslado de San Marcos ás instalacións da Estrada (Pontevedra), que cualificaron de "éxito", e valoraron o primeiras tres semanas de funcionamento, na que negan que a nova plataforma informática estea a provocar atrasos na atención das chamadas.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)