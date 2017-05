O alcalde de Pantón (Lugo) cifra nun 70% os viñedos do municipio afectados polas xeadas

O alcalde de Pantón (Lugo), José Luís Álvarez, asegurou que ao redor do "70 por cento" dos viñedos dos municipios foron danados polas xeadas.

Presentación da Mostra de Pantón en Lugo | Fonte: Europa Press

"Todo o que é terra chaira de Pantón, que é onde se cultiva, está afectada. Logo na ribeira tamén, aínda que non tanto", subliñou este martes.

Neste sentido, José Luís Álvarez sostén que "os viñedos de Pantón, conxuntamente cos de Quiroga son os máis afectados" polas xeadas.

"Estamos a mirar o que podemos facer e mañá mesmo (polo mércores), ao oito da tarde, virá un técnico internacional que nos dará unha charla sobre a recuperación non da uva, que non se pode recuperar, pero si das cepas", explicou.

MOSTRA DE VIÑOS DE RIBEIRA SACRA DE PANTÓN

Así o apuntou durante a presentación da XXIV Mostra de Viños da Ribeira Sacra de Pantón, que se celebrará este fin de semana, sábado e domingo.

Sobre a mostra, Álvarez puxo de manifesto "a importancia que ten Pantón no turismo da Ribeira Sacra", pois "é o concello da comarca que ten tres ríos e ao ter tres ribeiras o viño é moi diferenciado". "Así temos a zona do (río) Cabe, que é un viño máis suave e afrutado; logo temos a zona do Sil e o Miño, que é unha cousa intermedia e que é un viño tamén moi bo".

A presentación desta cita produciuse na delegación da Xunta en Lugo. Respecto diso, Álvarez subliña que "Lugo é a zona onde máis viño se bebe de Ribeira Sacra, pero sobre todo de Pantón".