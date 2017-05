Galicia segue perdendo bandeiras azuis

A Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor (Adeac) outorgou este ano 113 bandeiras azuis ás praias galegas, o que volve situar á Comunidade como a segunda de España nestas distincións, ao perder outras 10. Aínda que Galicia mantén a súa posición con respecto a 2016, as bandeiras azuis obtidas polas praias galegas repiten a situación do ano pasado, cando a perda de distincións desprazou o noso país do primeiro posto ao segundo, superado por Valencia, que este ano reedita a primeira posición e suma máis bandeiras.

Praia de Sanxenxo | Fonte: Europa Press

A perda de bandeiras azuis en Galicia está maioritariamente influída pola retirada da lista de cinco distincións coas que contaba o Concello do Grove (Pontevedra) e do seis de Barreiros (Lugo), que renunciaron este ano a solicitar bandeira azul para os seus areais por desacordos na última edición.

Ademais, perden esta distinción a praia da Ladeira, en Baiona; a da Lapa, en Sanxenxo; a de Grande, en Miño; a da Concha, en Ortigueira; a do Portelo, en Burela; e as de Areoura e A Rapadoira, en Foz.

Tal e como lembrou a Xunta a través dun comunicado, Galicia acapara case un 25% das 579 bandeiras azuis totais outorgadas a España, seguida na clasificación por Cataluña, con 95.

SANXENXO, Á CABEZA

O concello pontevedrés de Sanxenxo volve repetir como o municipio galego con máis bandeiras azuis, con 11. Nesta ocasión, e ante a falta de candidatura do Grove, adxudícase en solitario a da Lanzada-O Espiñeiro (na anterior convocatoria compartida), e perde a distinción para A Lapa.

Na provincia de Pontevedra, que en conxunto obtén 54 bandeiras azuis en 14 municipios, destacan tamén os casos de Vigo, que mantén o seu nove distincións, ou Cangas, que segue tendo sete. Ademais, recuperan bandeira azul os areais da Concheira e A Riveira, en Baiona; e Panxón, en Nigrán.

Na provincia da Coruña, que conta con 47 bandeiras azuis en 17 municipios, Arteixo é o que lidera a clasificación, con sete, seguido de Boiro, con seis. Neste caso, a lista de bandeiras azuis recupera dous municipios: Camariñas, que gaña a distinción para Arou; e Ponteceso, que suma as de Balarés, Ermida e Osmo.

Finalmente, a provincia de Lugo, tras a renuncia de Barreiros, queda con 13 bandeiras azuis en sete concellos, liderados por Foz, que mantén as distincións para as praias de Peizás, Llas, As Polas e Pampillosa a pesar de perder as de Areoura e A Rapadoira.

Os criterios esixidos para a obtención de bandeiras azuis están relacionados coa calidade das augas, a seguridade, a dotación de servizos, a accesibilidade, a xestión ambiental e a sustentabilidade.

PORTOS DEPORTIVOS E SENDEIROS

En relación aos portos deportivos, Galicia recibe en 2017 un total de 18 galardóns, dos que oito son na provincia de Pontevedra, oito na Coruña e dous en Lugo. A maiores, a Comunidade recibiu a distinción para 15 centros azuis, dun total de 71 en toda España.

Finalmente, Galicia ocupa a primeira posición do Estado no número de recoñecementos para 'sendeiros azuis', cun total de 26, dos que sete están na provincia da Coruña, catro en Lugo e 15 en Pontevedra.

Entre as incorporacións á listaxe, suman distinción a Senda Azul Litoral da Coruña; Costa Libre, en Oleiros; e catro de Sanxenxo: o Sendeiro Máxico da Lanzada, o Sendeiro Litoral Montalvo-Major, o Sendeiro Litoral Canelas-Punta Cabicastro e o Sendeiro Litoral Porto Novo.