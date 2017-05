O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, acusou aos grupos da oposición no Pazo de Raxoi de contar "mentiras" sobre o proceso emprendido para a remunicipalización dos servizos da ORA e do guindastre, á vez que retou aos seus rivais políticos, con especial fincapé na postura do BNG, a "falar claro": "Se non queren a remunicipalización, que o digan".

Martiño Noriega | Fonte: Europa Press

Manifestouno en rolda de prensa, despois de presentar os actos con motivo do Día das Letras Galegas, preguntado polas críticas de PP, PSOE e BNG, quen tacharon ao grupo de goberno de Compostela Aberta de "irresponsable" e "frívolo" por levar a pleno o 18 de maio a aprobación inicial da remunicipalización de ORA e guindastre antes de que se resolva o recurso xudicial de Doal.

"Eu as mentiras non podo rebatelas", advertiu Noriega, quen evidenciou o seu enfado coas críticas vertidas pola oposición no Consistorio e reafirmouse en que "a mellor opción", avalada pola asesoría xurídica, é levar a pleno a súa aprobación inicial. Reiterou que a decisión non será irreversible, xa que calquera postura final está condicionada á decisión xudicial sobre o recurso de Doal.

Dito isto, sinalou que o goberno local nunca negou as "ameazas" que poden afectar á remunicipalización e mencionou "as disposicións adicionais de Montoro para os orzamentos, a liquidación da empresa que proporciona o servizo (se prorrogou a prestación do mesmo con Setex-Aparki) e o recurso presentado "fai tres meses" por Doal.

Tamén criticou que se busque "alarmar" aludindo a unha posible "indemnización" que "non se vai a producir". "Non vai haber que pagar nada", asegurou, antes de recalcar que, se o xuíz decide que Doal ten que prestar o servizo, o goberno local acatará a decisión.

"O PROCESO SÓ NOLO PARA UN XUÍZ"

"A nós o proceso só nolo para un xuíz", proclamou, despois de admitir que, quizais a remunicipalización da ORA áchase nunha situación na que "hai que escoller que bala" vaina a "matar", pero subliñou que Compostela Aberta non renuncia a levala a cabo e seguirá pelexando para que outros servizos sigan o mesmo camiño.

De feito, suxeriu que as "resistencias" que hai en determinados grupos da oposición poden estar ligadas a esta vocación política do grupo de goberno en relación á "recuperación de máis servizos" que ata agora prestaban empresas concesionarias.

Noriega tamén insistiu en que non houbo "ocultación" algunha, senón que os distintos grupos tiñan toda a información na comisión que se encarga do procedemento e recalcou que se solicitaron todo tipo de informes porque se trata dunha cuestión complicada. "Só faltounos encomendarnos ao Cristo da remunicipalización", aseverou.

"HAI DERROTAS QUE SON VITORIAS"

Así as cousas, instou aos grupos a situarse e referiuse con especial intensidade ao BNG. "Se o BNG non quere votar que si, que non o faga", reflexionou, pero incidiu en que, entón, os nacionalistas terían que abandonar o discurso de que apoian a recuperación de servizos.

Preguntado acerca de se teme que o grupo de goberno quede só, replicou que "hai derrotas que son vitorias". "E aínda que nos dea unha bala deste proceso, seguiremos", advertiu, antes de instar á oposición a "falar claro" e de pedir "un pouco de rigor".

En canto ás críticas por non convocar á xunta de portavoces para proporcionar información, lembrou que el levaba "unha semana escoitando cousas que non son certas".