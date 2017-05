O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, confirmou este martes que o pai dun menor de 11 anos que apareceu morto en Oza-Cesuras está detido "como suposto autor" da morte do pequeno, e que pasará a disposición xudicial "posiblemente" o mércores.

Así o manifestou Villanueva, en declaracións aos medios, antes de participar na asemblea federal do sindicato policial SUP, que se celebra en Vigo.

O delegado lembrou que a investigación se iniciou por mor dunha denuncia da nai do neno, que alertou á Policía cando a súa exparallea non entregou ao menor á hora pactada o pasado domingo (Día da Nai). Inmediatamente activouse o protocolo para localizar ao pai e ao menor, que tampouco foi ao colexio o luns.

A Policía localizou ao home na tarde do luns e, segundo relatou Santiago Villanueva, os axentes "interrogáronlle e lograron sacarlle onde estaba o neno". "Desgraciadamente, confirmáronse as sospeitas que xa tiñan", apuntou, en relación coa localización do cadáver do pequeno, na noite do luns, nunha leira familiar no municipio de Oza-Cesuras.

O delegado do Goberno tamén ratificou que, aínda que existían denuncias "moi anteriores" contra o home por cuestións vinculadas "á relación de parella", na actualidade non estaba en vigor ningunha orde de afastamento da súa exmuller nin ningunha outra medida cautelar.