A conselleira do Mar, Rosa Quintana, pediu aos grupos da oposición, BNG, PSdeG e En Marea, que se somen á "defensa" dos intereses pesqueiros de Galicia nas negociacións que levarán a cabo ante a saída do Reino Unido da Unión Europea (UE) tras a votación do 'brexit'. Con este obxectivo, propuxo realizar unha sesión monográfica cada semestre na Comisión de Pesca para dar conta de toda a información dispoñible e completar os informes e argumentos dispoñibles.

A titular de Mar pronunciouse deste xeito durante a súa comparecencia no pleno da Cámara galega, no que este martes debullou a folla de ruta que o Goberno autonómico segue ante este acontecemento "inédito en Europa" e do que, de momento, "non están claras as súas posibles consecuencias en xeral e para o sector pesqueiro".

Neste sentido, incidiu en que Galicia debe estar preparada para converter nunha "oportunidade" este proceso. Para iso, detallou que a actuación da Xunta centrarase este ano no "factor económico". Un aspecto para o que, como sinalou, está a elaborarse un informe coordinado pola profesora de Economía Aplicada e experta en Economía Pesqueira da USC, María do Carme García Negro.

Este documento, explicou, "analizará nun primeiro avance cuestións sobre o posible impacto do cesamento da pesqueira e de acceso ás augas, principalmente dos buques que faenan en augas británicas e Malvinas". Ademais, nunha posterior avaliación en función da evolución das negociacións, estudará a afectación derivada da participación do Reino Unido nas cotas da Comisión de Pesqueiras do Atlántico Nororiental e do acceso comercial aos mercados europeos.

Partindo desde esta análise, a folla de ruta de Galicia "inclúe diferentes accións de traballo nos ámbitos exterior e interior". No exterior, indicou Quintana, Galicia aproveitará diferentes oportunidades para buscar aliados na defensa de intereses comúns para as negociacións do 'brexit'.

Unha delas, apuntou, é a representación de todas as comunidades autónomas nos Consellos de Ministros de Pesca da UE durante o segundo semestre, para "manter encontros e facilitarlle as análises de Galicia á Comisión Europea, ao Parlamento Europeo e á Representación Permanente de España ante a UE". Ademais, tamén se busca intercambiar información con axentes pesqueiros de países como Alemaña, Países Baixos, Dinamarca e Francia.

GALICIA BUSCARÁ ACOLLER O LABORATORIO DE REFERENCIA DE BIVALVOS

Pola súa banda, en relación ao ámbito interior, a conselleira do Mar destacou o labor do grupo conformado no seo do Consello Galego de Pesca para facer seguimento de todas as novidades que se producen en relación ao 'brexit' e "complementar as análises xurídicas e económicas" que se abordarán desde Galicia.

Unhas análises, puntualizou, que se centrarán en aspectos crave como "a posible acollida en Galicia do Laboratorio Comunitario de Referencia para o seguimento dos contaminantes virales e bacteriolóxicos dos moluscos bivalvos".

Todas estas accións, segundo indicou, súmanse ás xa realizadas, como o informe encargado ao Instituto Universitario de Estudos Europeos Salvador de Madariaga para analizar o alcance xurídico e as posibilidades de actuación a futuro neste asunto.

CRÍTICAS DA OPOSICIÓN

Tras a intervención da conselleira, a primeira en tomar a palabra foi a deputada do Bloque Montse Prado, quen mostrou a preocupación dos nacionalistas galegos por "quen será o encargado de defender os intereses de Galicia" en todo este proceso.

"Vostede non dixo nada respecto diso, falou dos datos do informe que non nos facilitou, pero non de cal vai ser o peso político que está disposto a exercer o Goberno galego para que Galicia teña voz alí onde se toman as decisións", indicou para deixar claro que "as consecuencias para Galicia pasan por que Galicia estea alí onde se negocian estas cuestións".

Despois de Montse Prado tomou a palabra a socialista Loli Toja, quen afeou á conselleira do Mar que "pida unha fronte común" pero non facilite a documentación aos grupos da oposición para poder situarse respecto diso dos traballos realizados polo Goberno galego.

Ademais, incidiu en que a pesca "non debe ser a moeda de cambio" nestas negociacións. "A pesca é un sector estratéxico para Galicia e Galicia xógase moito co 'brexit'", manifestou.

Nesta liña, a parlamentaria de En Marea, Carmen Santos, botou en falta "propostas concretas da Xunta" para a negociación, proceso para no que considera necesario que "Galicia teña unha posición prioritaria". "O sector está con medo e preocupado", advertiu.

Por último, o deputado popular Carlos López Crespo valorou a comparecencia da conselleira, tras a cal considerou que o sector pode estar "tranquilo" xa que sabe o que o seu Goberno fará "ante o futuro".