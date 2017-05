Ferreiro traslada as súas condolencias á familia do menor falecido e pide sumarse á concentración do mércores

O alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, trasladou as súas condolencias á familia do menor achado morto nun monte de Oza-Cesuras (A Coruña) e instou á cidadanía a "demostrar que están coa familia nestes momentos duros" no minuto de silencio convocado este mércores ante o Pazo Municipal de María Pita.

Logo da detención do pai como presunto autor da morte do menor, de 11 anos, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmou que se decretou o segredo de actuacións.

Esta medida adoptouse mentres se realizan as dilixencias consideradas urxentes por parte do Xulgado de Instrución número 7 da Coruña, de garda cando a nai do menor presentou denuncia na Comisaría de Lonzas o domingo pola noite ao non entregar o pai ao neno.

Sobre este caso, o TSXG precisou tamén que existen dúas denuncias contra o detido presentadas pola súa exmuller, ningunha delas recente. Unha foi en 2008 e finalizou cunha sentenza condenatoria por un delito de coaccións.

Outra denuncia, de 2013, por ameazas a través das redes sociais, foi sobreseída ao non ser posible acreditar quen foi o autor dos feitos denunciados.

Respecto diso, fontes próximas á investigación, sinalaron a Europa Press que o pai do neno tivo unha orde de afastamento da nai do menor en vigor ata 2013, pero que na actualidade non había ningún tipo de medida nin orde de afastamento contra o detido, que presenta problemas psiquiátricos.

RECONSTRUCIÓN DOS FEITOS

Tras a súa detención, a Policía Nacional levou ao home á Comisaría de Lonzas, aínda que este martes foi trasladado pola mañá ao hostal onde se hospedou despois de, supostamente, cometer os feitos para a reconstrución dos mesmos.

O detido vivía no barrio de Labañou, aínda que non se dirixiu ata o seu domicilio, que compartía coa súa nai, senón ata o citado hostal situado nas inmediacións do estadio de Riazor. Nesa mesma zona, localizouse o coche no que trasladou ao menor.

Polo momento, non está previsto que pase este martes a disposición xudicial, xa que levarán a cabo diversas dilixencias de investigación policial. Polo momento, o xulgado tampouco recibiu o informe preliminar da autopsia, que se realiza no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac).

Aínda que continúan as pescudas, fontes consultadas por Europa Press apuntaron a un golpe como posible causa da morte do menor, que estudaba no colexio público San Francisco Javier da Coruña, onde a súa nai era tamén conserxe. A noticia causou consternación no colexio e tamén na Agrupación Socialista Coruñesa, da que era membro.

LOITO OFICIAL

A preguntas dos xornalistas, o alcalde, Xulio Ferreiro, non quixo confirmar se a muller traballou con anterioridade en dependencias municipais. No entanto, si confirmou que non había constancia de ningunha comunicación nos Servizos Sociais ou no Centro de Información á Muller sobre esta familia. "Non era usuaria", expuxo.

Mentres, quixo trasladar unha mensaxe de "agarimo" e as súas "condolencias" á familia e amigos. "E todo o apoio no que se necesite e de acompañamento á familia", recalcou.

Por outra banda, no día en que o concello decretou dous días de loito oficial e despregado unha pancarta contra a violencia machista, insistiu no "compromiso" do concello herculino coa violencia de xénero. Na mesma liña, a concelleira de Igualdade, Rocío Fraga, considerou que "todo apunta a un crime de violencia machista".

Tamén o alcalde da localidade portuguesa de Braga, Ricardo Rio, quixo trasladar as súas condolencias á familia, coincidindo cunha reunión da comisión executiva do Eixo Atlántico no Consistorio, un dos poucos actos que o goberno local mantivo na axenda municipal tras desconvocar os demais ao coñecerse a morte do menor.