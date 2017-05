O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, descartou que o peche de varias das comunicacións por estrada con Portugal, debido á visita do Papa á localidade lusa de Fátima, vaia provocar problemas ou grandes retencións nas vías habilitadas para facer o paso fronteirizo.

En declaracións aos medios antes de participar na asemblea federal do sindicato policial SUP, en Vigo, o delegado lembrou que estas restricións (limitadas ao acceso a territorio luso) son medidas adoptadas desde o Goberno de Portugal, cuxas forzas de seguridade contarán co apoio de Policía Nacional e Garda Civil.

Con respecto ás queixas dalgúns alcaldes do Baixo Miño, que prevén complicacións na mobilidade da zona, o delegado descartou que poida haber "problemas ou caos circulatorio", e lembrou que xa se avisou á poboación das restricións: entradas habilitadas desde a A-55, a ponte antiga de Tui ou o paso de Verín-Chaves; peche do resto de pontes internacionais; e restablecemento do control documental para vehículos e persoas (incluídos menores).

"Entendemos que non vai haber ningún problema nin retencións, pero se as hai, hai que entender que son medidas en beneficio da seguridade", recalcou, e lembrou que esas restricións non afectarán as persoas que entren en territorio español desde Portugal.