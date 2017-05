A FEMP recibe garantías de que os 8.125 concellos poderán gastar os 7.000 millóns do seu superávit

O presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero, confirmou este martes o consenso parlamentario para que os 8.125 concellos con superávit poidan gastar 7.000 millóns que acumulan como remanente de tesouraría e que, con todo, en cumprimento da regra de gasto ata agora non poden executar.

Abel Caballero, presidente da FEMP | Fonte: Europa Press

Caballero informou aos medios de que, tras reunirse onte luns co catro principais forzas parlamentarias --PP, PSOE, Unidos Podemos e Cidadáns--, todas elas "estiveron en completo acordo" coas reivindicacións das corporacións locais.

"Temos o visto e prace do catro grupos, unha gran maioría, case unanimidade no Congreso, para poder reinvestir 7.000 millóns de euros de superávit de 8.125 concellos", asegurou Caballero, que cualificou este acordo como "un gran avance". "Imos xerar emprego, imos facer máis política social e imos seguir mellorando as cidades", asegurou o alcalde de Vigo.

A autorización para poder executar os remanentes de tesouraría que por cumprimento da regra de gasto estean inmobilizados nas corporacións con contas saneadas chegará a través dos Orzamentos Xerais do Estado, obviamente sempre que se aproben.

Así, Caballero explicou que tanto PP, PSOE e Unidos Podemos presentaron emendas neste sentido, e que Ciudadanos lle anunciou a súa intención de sumarse a esta posición, apoiando a modificación proposta polo PP.

Entre as súas emendas ao proxecto de Orzamentos, o PP mostrábase disposto a permitir que os concellos que contasen con superávit puidesen executar en 2017 investimentos financieramente sustentables, sen a obrigatoriedade de que estas se gastasen integramente este ano, estendendo o prazo ata 2018.