O presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) e alcalde de Vigo, Abel Caballero, comparou este martes á candidata á Secretaría Xeral do PSOE Susana Díaz cun tren de Alta Velocidade que sae de Andalucía e aos outros dous aspirantes, Pedro Sánchez e Patxi López, con "trens vellos de vapor que xa están caducados".

Abel Caballero, presidente da FEMP | Fonte: Europa Press

Ás portas do Congreso, Caballero referiuse así ao vídeo que o exlehendari difundiu e no que se presenta como "solución" para evitar que se esnaquice o PSOE, recorrendo ao clásico problema matemático de dous trens que viaxan en dirección contraria e nalgún momento van chocarse.

O rexedor vigués admitiu que existe un "choque de trens" no partido, aínda que defendeu que a solución a esa "confrontación" pasa por que a presidenta andaluza gañe as primarias o próximo 21 de maio.

O MOMENTO DE PEDRO SÁNCHEZ "PASOU"

Segundo subliñou, o "desgusto" que existe entre os militantes socialistas por perder catro eleccións seguidas (vascas, galegas e dous xenerais) non se vai a resolver situando á fronte do PSOE ao seu responsable, isto é, a Pedro Sánchez. "Non ten lóxica e non é a vía --dixo--. A vía é pór ao proxecto gañador do PSOE --o de Susana Díaz--, que é o que conecta cos cidadáns", apostilou.

O alcalde de Vigo quixo deixar claro que no seu momento el apoiou a Sánchez pero para advertir, a continuación, que "o seu momento pasou". "No PSOE sempre houbo unha norma non escrita, e é que o que perde eleccións de forma continuada dimite. Pasou con Almunia, pasou con Rubalcaba e pasou comigo", lembrou.

Segundo destacou, Rubalcaba "foise con 110 deputados" --en realidade presentouse ao seguinte congreso e gañou a Carmen Chacón-- "e Sánchez, con 90, repetiu, chegou a 85 e quería volver presentarse para ir a 15, 50 ou 60".

SE GAÑA SÁNCHEZ, HAI RISCO DE QUE O PSOE DESAPAREZA

Ao seu xuízo, se o próximo 21 de maio gaña o proxecto de Pedro Sánchez, o PSOE podería non só correr o risco de continuar nesta senda de non gañar as eleccións e "ir cada vez a peor", senón tamén podería ata desaparecer, como ocorreu cos Partidos Socialistas de Francia, Reino Unido ou Grecia. "Eu quero un PSOE como o de Vigo, co 52% dos votos, como o de Andalucía, gañando eleccións", abundou.

Caballero cre que o debate dos candidatos do próximo 15 de maior vanse a confrontar proxectos "gañadores", como o de Susana Díaz e proxectos que "perderon as eleccións" e que, ademais, deron a maioría absoluta ao presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, como o de Pedro Sánchez.

Caballero non quixo concluír sen facer mención ao "gravísimo" insulto proferido polo alcalde de Calasparra, José Vélez, afín a Pedro Sánchez, e fíxoo para recomendar ao exsecretario xeral que lle pida que se desculpe por pasar unha "liña vermella". "Non lembro nada similar en ningún ámbito político do PSOE e esa imaxe que damos é lamentable", recoñeceu.