Colectivos que traballan no sistema galego de emerxencias esixiron á Xunta "diálogo" cos profesionais do 112 que seguen en folga tras o traslado deste servizo á localidade pontevedresa da Estrada.

Protesta de traballadores do 112 e colectivos que apoian as súas demandas | Fonte: Europa Press

Case un mes despois do inicio do paro, que aseguran que secunda ao redor dun 90% dos operadores --os servizos mínimos están fixados entre o 60 e o 80%--, a presidenta do comité de empresa do 112, Isabel Moares, compareceu ante os medios de comunicación este martes arroupada por integrantes de varias asociacións, concentrados todos eles ante a sede da administración autonómica en San Caetano, en Santiago de Compostela.

Moares reiterou a súa denuncia sobre o aumento do tempo de resposta que implicou o traslado. Segundo os seus números, supón pasar de 3 a 10 segundos o tempo necesario para que se produza o descolgue do teléfono. Así, asegurou que a nova plataforma informática "non funciona: bloquéase, tarda demasiado e faltan recursos e teléfonos de contacto".

Ademais, esta portavoz dos traballadores insistiu en falar dun atraso de ata 10 minutos na atención tras o afundimento do buque 'Novo Marcos' na ría de Pontevedra a última semana de abril.

Xa este luns, a Xunta respondeu a estas acusacións defendendo a xestión dos servizos de emerxencia durante o naufraxio do pesqueiro, pero os traballadores replicaron esta nova xornada de protestas que os datos do Goberno galego son "falsos" e "mentira".

061

Por parte do 061, o presidente da xunta de persoal, Mario Otero, apuntou de que desde o traslado os tempos de resposta estiveron "disparándose", co que advertiu de que o actual panorama "repercute na asistencia á cidadanía".

Por iso, considerou que "a situación pasa por unha negociación coa Xunta, responsable da asistencia nas emerxencias", co obxecto de "pór punto e final ao conflito".

BOMBEIROS

O portavoz da mesa intersindical de bombeiros de Galicia, Xavier Villar, cargou, pola súa banda, contra un sistema de emerxencias que entende "caduco e erróneo", no que o 112 --subliñou-- é "o primeiro elo".

Ante casos de "gravidade" como o do incendio de Fandicosta ou o accidente do Alvia en Angrois, avisou de que "está na man dos políticos asumir o que falla" para adoptar medidas que impliquen unha "mellora".

Outros dous bombeiros de plataformas de traballadores tomou tamén a palabra para criticar que o actual mapa de emerxencias "non ten sentido" e para lamentar que, ao seu xuízo, é "ineficaz e máis caro" que se utilizase outros criterios. Atribuíron, respecto diso, "soberbia e autoritarismo" á Xunta.

AMBULANCIAS

En representación do TES Galicia e a Asociación Galega de Técnicos de Emerxencias, Uxío Figueroa cualificou de "inadmisible" que os dirixentes políticos "non se dignen a escoitar" aos traballadores, que manteñen o servizo.

"Téñense que sentar a arranxar os problemas (...) Non podemos continuar así", incidiu Figueroa, para clamar por "diálogo" entre as partes.

"UNHA BARBARIDADE"

Cuestionada polo que sostén a Xunta, sobre a afectación da folga nos tempos de resposta, a portavoz dos traballadores do 112 negouno, e fixo fincapé en que a nova ferramenta "non funciona".

O comité de empresa opina que a implementación de melloras na nova aplicación informática non sería suficiente e avoga polo regreso á anterior, ao ver "unha barbaridade" que traballadores denuncien casos como o dun día en que, de acordo coas súas informacións, unhas 200 chamadas non foron respondidas o servizo.

PERSOAL

En total, son uns 80 traballadores en persoal no centro de atención ás emerxencias 112, cifra que inclúe profesionais de estrutura, entre outros departamentos. Do total, ao redor de 65 son operadores. Todos eles traballan para a empresa Telemark Spain.