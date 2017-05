CIS.- En Marea baixa dúas décimas de estimación de voto en tres meses, co 1,2%, aínda que mellora en intención directa

A estimación de voto para en marea sitúase no 1,2%, dúas décimas por baixo do dato anterior que recibiu a coalición de Anova, Esquerda Unida e Podemos Galicia. No conxunto estatal, o PP segue na cabeza pero baixando punto e medio, mentres o PSOE supera a Unidos Podemos e sobe Ciudadanos.

Así se desprende do Barómetro de Abril do Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS) publicado este martes, que recolle Europa Press, e no que se observa este descenso de dúas décimas en comparación á enquisa de xaneiro de 2017, cando a estimación de voto situouse no 1,4%.

Segundo a enquisa difundida este martes, En Marea recupera, con todo, intención directa (voto xa decidido), xa que se sitúa no 1%. No barómetro de principios de ano a súa puntuación de voto directo era do 0,8% (un indicador que agora mellora) e baixara, ademais, desde o 1,1% que lle concedía a enquisa de outubro de 2016.

Na enquisa realizada en outubro do pasado ano, En Marea mantivo unha estimación de voto moi similar á preelectoral de xuño, segundo a que retiña un 1,7% e sete deputados. Finalmente, o 26J a coalición obtivo un 1,44 por cento dos sufraxios e cinco deputados, un menos que nas eleccións do 20 de decembro de 2015.

O PSOE RECUPERA A SEGUNDA PRAZA

No conxunto estatal, o barómetro de abril, o segundo con intención de voto desde a investidura de Mariano Rajoy, mantén ao PP como primeira forza cun respaldo electoral do 31,5%, un punto e medio menos que nas xerais, mentres que o PSOE recupera a segunda praza superando a Unidos Podemos e Ciudadanos gaña case dous puntos respecto do seu resultado de xuño de 2016.

A enquisa realizouse nos primeiros días de abril, despois de que Pablo Iglesias gañase a asemblea de Podemos, a andaluza Susana Díaz postulouse para as primarias do PSOE e o PP sufrise a crise de Murcia que provocou a dimisión do entón presidente rexional, Pedro Antonio Sánchez. Iso si, as entrevistas realizáronse antes de que estalase o 'caso Lezo' que levou a prisión ao expresidente madrileño Ignacio González.

O CIS atribúe ao PP unha estimación de voto do 31,5%, un punto e medio menos que na enquisa de xaneiro e que nas xerais de xuño de 2016. É o seu peor dato desde as datas previas ás eleccións do 20 de decembro de 2015.

PODEMOS CAE DOUS PUNTOS NO PULSO IGLESIAS-ERREJÓN

Aínda así, o partido de Mariano Rajoy mantén unha cómoda vantaxe de máis de 11 puntos sobre os seus perseguidores. Por primeira vez na lexislatura, agora é o PSOE quen ocupa a segunda praza, cun respaldo electoral do 19,9%, dúas décimas máis que Unidos Podemos e as súas confluencias. Os socialistas anótanse a súa terceira subida consecutiva nas enquisas do CIS, aínda que aínda están lonxe do 22,66% que marcaron nas eleccións xerais de xuño de 2016.

Esa caída de dous puntos atribúese directamente á coalición Unidos Podemos, pois as confluencias manteñen as súas mesmas cifras: En Comú marca un 3,7%, a alianza valenciana con Compromís sobe ao 2,9% e En Marea queda nunha 1,2% fronte ao 1,4% da enquisa anterior.

Unidos Podemos, pola súa banda, está por baixo do seu resultado dos últimos comicios, que foi da 21,1% fronte ao 19,7% que lle atribúe agora o CIS e déixase dous puntos no últimos tres meses, precisamente os que ocupan todo o proceso asembleario que enfrontou a Pablo Iglesias con Iñigo Errejón, con derrota final do segundo.

Iso si, o voto a Unidos Podemos está máis comprometido porque supera ao PSOE en intención directa (voto xa decidido), cunha 14,1% fronte ao 13,4% dos socialistas e o 20% de entrevistados que aínda non adiantan o seu respaldo. En todo caso, o PP tamén é aquí o partido con mellor porcentaxe, cun 18,5%.

CS SOBE 2 PUNTOS DESDE XUÑO E 2,5 DESDE XANEIRO

O CIS reserva a cuarta praza para Ciudadanos, a forza que máis crece. Precisamente nos días posteriores a facer caer ao presidente de Murcia pola súa imputación, o partido laranxa obtén unha estimación de voto do 14,9% case dous puntos máis que nas xerais de 2016, dous puntos e medio por encima que fai tres meses antes e o seu mellor dato do último ano.

Respecto das formacións territoriais, Esquerra gana ao PDeCAT cun 2,9 fronte a un 2%, ambos por baixo de En Comú, mentres que o PNV e Bildu empatan nun 1,1% ao caer sete décimas os nacionalistas.

En canto á valoración de líderes, o mellor puntuado volve ser Joan Baldoví, de Compromís, que sobe ata os 4,54 puntos, seguido de Xavier Domènech, de En Comú, cunha nota media de 4,27.

Entre os dirixentes de ámbito estatal destaca Alberto Garzón, de EU, con 4,26, e detrás quedan o socialista Javier Fernández, que repite o 4,12 de xaneiro, e Albert Rivera (Cs) con 3,68, mentres que Mariano Rajoy só se anota un 2,91 e Pablo Iglesias queda en 3 puntos.

O GOBERNO, MELLOR VALORADO QUE A OPOSICIÓN DO PSOE

Entre os ministros, mantense na cabeza a vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, cunha nota de 3,79 puntos, seguida de Íñigo Méndez de Vigo (Educación e Portavoz) e Isabel García Tejerina (Agricultura), con 3,23 e 3,18 puntos, respectivamente. Pecha a táboa o titular de Xustiza Rafael Catalá, con 2,73.

O labor do Goberno é eloxiada como boa ou moi boa por un 12,2% dos enquisados, mentres que un 53,1% considéraa mala ou moi mala. En todo caso, son mellores datos que os da oposición do PSOE, descualificada por un 61% e só tachada de boa ou moi boa por un 4,6%.