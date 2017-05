Rural.- Retiradas na provincia de Lugo máis de 30 toneladas de patacas en cinco municipios coa praga

O delegado da Xunta de Galicia en Lugo, José Manuel Balseiro, informou este martes de que se retiraron un total de 30.200 quilos de patacas desde a pasada semana en cinco municipios da provincia coa praga de couza guatemalteca.

Balseiro en Lugo | Fonte: Europa Press

Ata agora recolléronse estas patacas nos concellos de Abadín, A Pontenova, Alfoz, Riotorto e Xove. Son 18 os municipios afectados na provincia de Lugo: todos os da Mariña, ademais da Pastoriza e Abadín.

"Imos seguir recollendo nos municipios que faltan e volveremos, por suposto, nunha segunda volta aos concellos en que estivemos", remarcou.

Así, espera que "ao longo deste mes" estean concluídos os traballos de recollida se segue co "ritmo" da última semana. Neste sentido, o delegado da Xunta apela á colaboración "de todos" para "erradicar" este problema.

"As institucións son as que teñen que empezar dando exemplo, empezando pola Xunta de Galicia, que é a que ten as competencias, seguindo polos concellos e, en definitiva, tamén polos veciños", subliñou. "Non foi fácil tomar unha decisión deste pero se queremos erradicar esta praga non queda máis remedio que tomar unha decisión, ben sexa un ano ou dous anos, e iso é o que fixo o Goberno de Galicia", agregou.

Por tal motivo, pide a "colaboración" de "os alcaldes deses concellos", "porque o resto xa o pon a Administración autonómica".