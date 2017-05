O Comité de Garantías do PP desestima a impugnación do congreso local da Coruña

O Comité Nacional de Dereitos e Garantías do PP informou este martes de que desestima as impugnacións presentadas desde Sevilla e Cantabria, así como a que afectaba o congreso local da Coruña, no que se enfrontaron en abril a conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, e o exdiputado Javier Escribano.

O exparlamentario coruñés, que finalmente non chegou á votación na que Mato foi elixida como nova presidenta local, non só acudiu a Génova, senón que chegou a recorrer ao xulgado para tentar suspender o conclave tras un proceso no que denunciou "continuas irregularidades". A súa pretensión tamén foi desestimada entón nos tribunais.

Agora o Comité Nacional de Garantías ratifica, ante as diferentes impugnacións expostas en varios procesos electorais internos, que en todos eles se resolveu no mesmo sentido: a desestimación.

Argumenta que os solicitantes dirixiron os escritos ao órgano nacional "obviando que o paso previo é presentar o correspondente recurso" ao Comité autonómico de Dereitos e Garantías correspondente.

No caso de Cantabria, o PP engade que as impugnacións presentadas realizáronse "fóra do prazo de 48 horas que establece o regulamento marco de congresos".