Falece aos 84 anos o galego Ángel Reigosa, expresidente do Tribunal Superior de Xustiza das Illas Baleares

O primeiro presidente do Tribunal Superior de Xustiza das Illas Baleares (Tsjib), o galego Ángel Reigosa Reigosa, faleceu este luns aos 84 anos en Palma.

Segundo informou o Tsjib nun comunicado, Reigosa desenvolveu o seu labor profesional inicialmente en Eivissa, no ano 1964, nun Xulgado de Primeira Instancia e Instrución e posteriormente nun Xulgado de Peligrosidad e Rehabilitación Social.

En 1980, incorporouse á Sala Contencioso-Administrativa da Audiencia Territorial de Baleares e seis anos despois foi nomeado presidente dese mesmo órgano ata a constitución do Tribunal Superior de Xustiza de Baleares, no ano 1989, do que foi nomeado primeiro presidente. En 1994 foi reelixido ata a súa xubilación no ano 2004.

A membros da Sala de Goberno do Tribunal, en representación dos xuíces das Illas, lamentaron o falecemento de Reigosa, de quen dixeron que era "defensor da independencia xudicial fronte a calquera intento de influencia indebida".

Así mesmo, explicaron que era "crente no Dereito como medio para solucionar os problemas concretos dos cidadáns, esixente no traballo e aberto ao intercambio de opinións".