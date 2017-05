O director xeral de Emerxencias, Luís Menor, limitou a un "conflito laboral" o existente entre os traballadores do 112 e a empresa para a que traballan, Telemark Spain. "No fondo é o que é (...) Non chegan a un acordo económico sobre a compensación do traslado", afirmou.

O director xeral de Emerxencias, Luís Menor, á esquerda | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, Menor compareceu xunto ao director da Axencia Galega de Emerxencias (Axega), Juan José Muñoz, poucos minutos despois dunha concentración dos profesionais do servizo de emerxencias ante a sede da Xunta en San Caetano, que posteriormente levaron fronte ás portas da propia Dirección Xeral de Emerxencias en Santiago.

Ambos os dirixentes fixeron un balance positivo do traslado de San Marcos ás instalacións da Estrada (Pontevedra), que Muñoz cualificou de "éxito", e valoraron o primeiras tres semanas de funcionamento, na que negan que a nova plataforma informática estea a provocar atrasos na atención das chamadas.

Ante a actual situación, Menor mostrouse "disposto a mediar" entre as partes en conflito, pero asegurou que non recibiu "ningunha petición" para iso, tras recibir aos traballadores con anterioridade, segundo os seus números, ata en sete ocasiones.

Así as cousas, o responsable de Emerxencias lamentou que "se pretenda facer un cuestionamiento do servizo de emerxencias" por este conflito "laboral", e subliñou que "o tema laboral débese resolver na mesa laboral oportuna".

Neste sentido, lembrou as diferentes ofertas realizadas pola empresa para compensar o traslado á nova sede, na Estrada (Pontevedra), desde as anteriores instalacións, en San Marcos (Santiago). "Non se lles deixou á expectativa", incidiu.

CASE 40.000 CHAMADAS ATENDIDAS

Desde a súa posta en funcionamento, fai tres semanas, e cunha folga para a que se fixaron servizos mínimos de entre un 60 e un 80%, a nova central do 112 atendeu case 40.000 chamadas.

Por iso, Luís Menor defendeu a "calidade do servizo", con estándares do servizo similares aos anteriores, dixo, aínda que admitiu que a ausencia de persoal pode implicar un incremento nos tempos de resposta.

Tras un traslado "perfectamente planificado", que o director da Axega cualificou de "éxito" pois non houbo que aplicar os plans de continxencia, o director xeral valorou que a plataforma nova é "máis moderna" e que "dá máis servizo", polo que supón un "paso moi importante" nun traballo continuo, indicou, de mellora da coordinación dos distintos servizos de emerxencias.

Ademais, volveu a rexeitar as acusacións dos traballadores do 112 con respecto á xestión do naufraxio do buque pesqueiro 'Novo Marcos' a última semana de abril na ría de Pontevedra.

"RELATIVA NORMALIDADE"

Ao seu lado, Juan José Muñoz detallou os datos de atención neste tres semanas: 37.839 chamadas derivaron en 9.908 emerxencias xestionadas, delas 2.913 urxencias sanitarias (case una de cada tres).

Un total de 1.304 emerxencias responderon a requirimentos das forzas e corpos de seguridade do estado, mentres que 1.288, "nada menos", tiveron que ver con incidencias con animais, e 1.029 debéronse a problemas na circulación.

Os operativos con bombeiros e protección civil alcanzaron o número de 937; os accidentes de tráfico, 879; e os incendios, 704. "Cifras moi parecidas ás dos últimos anos", segundo destacou o titular da axencia, que sinalou á "total normalidade".

Unha normalidade, segundo matizara anteriormente, "relativa", tendo en conta a folga convocada. "Non se traballa igual con sete ou oito traballadores que con 10", segundo admitiu Menor, quen fixo fincapé en que un eventual aumento nos tempos de resposta "non é imputable" á nova plataforma e si á "falta de traballadores".