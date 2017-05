AMP.- Abanca duplica beneficios e gana 153 millóns no primeiro trimestre

Abanca obtivo no primeiro trimestre de 2017 un resultado neto de 153 millóns de euros, o que supón un incremento do 98,7% (practicamente multiplicar por dous) con respecto aos beneficios rexistrados no mesmo período de 2016.

Juan Carlos Escotet | Fonte: Europa Press

Nun comunicado de prensa emitido este martes, o banco identifica os "fundamentos" desta ganancia en "un notable incremento dos ingresos recorrentes", cunha marxe básica que crece un 10,2%, o investimento en dixitalización, e a redución da morosidade. Esta última, segundo destaca, cun 6,5%, sitúalle "entre as mellores entidades do sector en calidade da carteira".

No primeiro trimestre do ano, a marxe de intereses de Abanca situouse en 111,2 millóns de euros, o que representa un aumento do 14,2% fronte a marzo do ano anterior. "Este crecemento susténtase principalmente na mellora da marxe comercial e no aforro de custos das emisións almacenistas", indica.

Hai xusto dúas semanas, a entidade informou de que o consello de administración acordara proceder ao pago do dividendo aos seus accionistas por importe total bruto de 61,18 millóns de euros, a conta dos beneficios do exercicio 2017.

Juan Carlos Escotet adxudicouse o 88,33% do capital de Novagalicia Banco (NCG) --resultado da fusión e bancarización das antigas caixas de aforro-- por 1.003 millóns de euros en decembro de 2013. Desde entón, xa con Abanca, a entidade aprobou dividendos tanto en 2016 como en 2017 por un valor próximo a 300 millóns.

RESULTADOS PRIMEIRO TRIMESTRE

Os resultados do primeiro trimestre tamén sitúan a Abanca, segundo reivindica o propio banco na nota, "á cabeza do sector en crecemento da marxe financeira, superando aos seus competidores grazas ao seu dinamismo comercial e á xestión de prezos".

As comisións netas sitúanse en 39,1 millóns de euros. O comportamento dos ingresos por prestación de servizos (+5,6%), segundo sinala, "apóiase no bo desempeño de fondos e seguros". Destacaron no trimestre os fondos de investimento, onde a entidade asegura que xerou o 7,6% das subscricións netas do total do sector en España.

"A pesar do forte ritmo de actividade do banco, cun incremento das transaccións con clientes do 29,2%, os gastos de explotación mantéñense estables grazas aos investimentos en tecnoloxía e dixitalización", indica.

Abanca atendeu no trimestre máis de 900 millóns de transaccións de clientes, un 29% máis que o ano anterior. "As transaccións por canles dixitais supoñen xa o 44% do total, destacando a banca móbil", engade.

A entidade subliña que "o efecto conxunto de todas estas actuacións permite a Abanca incrementar notablemente os seus ingresos á vez que mantén controlados os seus custos, de maneira que a marxe de explotación increméntase, excluíndo operacións atípicas, nun 44,3%".

FOCO EN SEGMENTOS MICRO

Abanca informa de que rexistrou no primeiro trimestre do ano "significativos incrementos" tanto en crédito como en captación de recursos nos segmentos de autónomos e pemes, o que entende que "apoia" a súa aposta estratéxica por estes segmentos. Un 65% do novo crédito concedido pola entidade ha ido dirixido a pemes e autónomos.

O crédito á clientela creceu un 5,2% ata situarse en 26.283 millóns de euros. A entidade defende ser "das poucas do sector" que consegue incrementar a súa carteira de crédito "trimestre a trimestre". O conxunto do crédito do sector reduciuse un 1,6%.

Tras crecer un 4,4% interanual, os recursos de clientes alcanzan os 34.810 millóns de euros. "A estrutura de financiamento mostra un incremento do peso dos saldos vista e os produtos de valor engadido, que gañan presenza fronte aos depósitos a prazo na actual contorna de tipos de interese", resalta.

CRECEMENTO EN PRODUTOS DE VALOR ENGADIDO

No "significativo crecemento" da captación de saldos fóra de balance (+22,9%), para Abanca, mostran "especial dinamismo" os fondos de investimento, "ferramenta crave de xeración de rendibilidade para o cliente e de achega de comisións para a entidade".

Nestes produtos, alcanzou unhas subscricións netas de 467 millóns de euros, cifra equivalente a unha cota de subscricións do 7,6% do total do mercado español no primeiro trimestre.

En seguros, outra das pancas de diversificación de ingresos do banco, as curmás de nova produción crecen un 33,7%. Todos os segmentos mostran un comportamento positivo e sobresaen os ramos de empresas e vida risco, que melloran un 82% e un 52% respectivamente.

MELLORA CONTINUA DA CALIDADE DO RISCO

A entidade valora que segue reducindo o seu volume de activos dubidosos, que a peche do primeiro trimestre cae ata os 2.101 millóns (506 menos que en marzo do 2016).

A taxa de morosidade sitúase no 6,54% e, desta forma, Abanca chama a atención sobre que deu "a volta" á súa posición en calidade do risco, pasando "en só dous anos" a situarse entre as entidades con mellor calidade de carteira.

Esta posición vese reforzada por un cociente de cobertura do 53,3% e un nivel de activos adxudicados equivalente ao 1% do balance, datos que sitúa "entre os mellores de sector".

Por outra banda, subliña que a calidade da carteira "permite manter o custo do risco en liña co obxectivo establecido (0,3%)".

SOLVENCIA E LIQUIDEZ

Neste escenario, destaca que "continúa sendo unha das entidades máis solventes do sistema, cun cociente CET1 do 14,5% e unha folgura dos 1.791 millóns sobre os requirimentos de capital do regulador".

A entidade, que cumpre "amplamente" os requisitos de liquidez a longo e curto prazo establecidos polo Banco Central Europeo para 2018, conta con 5.044 millóns de euros en activos líquidos e fala de "unha sa estrutura de financiamento" baseado en depósitos de clientes.

EXECUCIÓN ESTRATÉXICA

Expón no seu comunicado, tamén, que o primeiro trimestre de 2017 supón "iniciar con éxito unha nova etapa estratéxica". Tras dedicar tres anos a "completar a privatización, cumprir o 'term-sheet' e recuperar a súa posición no mercado", a entidade lembra que inicia agora "un novo ciclo estratéxico centrado na sustentabilidade nunha contorna de tipos desfavorable e no crecemento no mercado".

As claves desta nova etapa, que deu comezo coa adquisición de Popular Servizos Financeiros, son, segundo di, "a orientación ao negocio micro (pemes e crédito ao consumo), a especialización como resposta para operar en segmentos con necesidades específicas, a calidade no servizo baseada na sistemática comercial e a orientación clientecéntrica e o enfoque omnicanal que combine a atención persoal coas novas canles dixitais".

A entidade fixouse como obxectivo alcanzar os seguintes niveis: capital superior ao 14%, índice de satisfacción do cliente 70, taxa de morosidade situada entre o 4,5 e o 5,5%, cociente de rendibilidade 'ROTE' entre o 9 e o 10% e volume de crédito de 27.000 millóns.