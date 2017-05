Policía española e lusa restablecerán os controis fronteirizos ante a visita do Papa a Fátima, que afectan a Galicia

Axentes da Policía Nacional española colaborarán co Servizo de Estranxeiros e Fronteiras (SEF) luso, e outros corpos policiais de Portugal, no dispositivo especial deseñado con motivo da visita do Papa Francisco a Fátima, que prevé o restablecemento dos controis fronteirizos desde as 00.00 horas deste martes 10 de maio ás 00.00 horas do domingo 14 de maio.

O obxectivo deste dispositivo, denominado Operación Fronteira Branca, é "garantir os actos programados e reducir ao máximo as posibles ameazas e problemas que puidesen xurdir", segundo informa o Ministerio do Interior.

As autoridades policiais portuguesas solicitaron a colaboración da Policía Nacional española para o reforzo das súas fronteiras aéreas, marítimas e terrestres desde o día 10 ao 14 de maio.

Por iso, coordinados pola Comisaría Xeral de Estranxeiría e Fronteiras, desde a madrugada deste martes efectivos das Xefaturas Superiores de Policía de Galicia, Castela e León, Estremadura e Andalucía Occidental, xunto a axentes das Unidades de Estranxeiría e Documentación, a Unidade Central de Fronteiras, a BRIC, a Brigada Móbil e especialistas de Guías Caninos, colaborarán xunto aos policías portugueses neste dispositivo especial.

Os obxectivos xerais son o control dos fluxos de persoas que proveñan de España; control de pasaportes, documentos nacionais de identidade e calquera outra documentación española; control da inmigración irregular e de posibles situacións de trata de seres humanos, e control de posibles grupos ou organizacións criminais.

Os policías españois prestarán apoio en catro do cinco Centros de Cooperación Policial e Aduaneiros que España ten con Portugal, concretamente en Castro Marim-Ayamonte (Huelva), en Caya (Badaxoz)-Elvas; en Vilar Formoso-Fontes de Oñoro (Salamanca), e en Tui (Pontevedra)-Valençia do Minho. Ademais, estarán presentes no nove puntos habilitados por Portugal como 'puntos de paso autorizados' de peregrinos que se despracen por estrada desde España a Portugal.

Ante este restablecemento temporal dos controis, a Policía lembra a todas as persoas que se despracen a Portugal a necesidade de viaxar coa súa documentación persoal en vigor (DNI ou pasaporte), así como co carné de conducir e documentación do vehículo en caso de viaxar en transporte particular. Ante calquera emerxencia que poida xurdir no país veciño, o teléfono de atención en Portugal é o 112.