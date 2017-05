As reservas dos grupos sanguíneos 0+ e A+ atópanse baixas en Galicia

As reservas dos grupos sanguíneos Cero positivo (0+) e A positivo (A+) atópanse baixas na Comunidade galega, mentres que as de Cero negativo (0-) e negativo (A-) están normais, segundo a información facilitada este martes pola Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS).

Unidade Móbil Do CTG Para Doazón De Sangue En Galicia. | Fonte: Europa Press

Deste xeito, ADOS lembra que para poder atender as necesidades dos centros sanitarios galegos son necesarias 500 doazóns de sangue cada día, polo que subliña a importancia de acudir a doar de todos os grupos sanguíneos.

Co fin de facilitar a doazón, o vindeiro luns, 15 de maio, acudirán unidades móbiles aos municipios coruñeses de Ferrol --zona Ultramar--, Ordes --detrás do Concello--, Arzúa --cruce da estrada A Laxe-- e Santiago --Praza Roxa--.

Ademais, o vindeiro luns estarán unidades móbiles en Lugo --Praza Maior--; no municipio ourensán da Valenzá --diante da farmacia--; e nas localidades pontevedresas de Catoira --Friscos S.A.--, Forcarei --Consistorio e Praza dos Gaiteiros en Soutelo--, Ponteareas --diante do Concello-- e O Grove --Praza do Corgo--.