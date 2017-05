O presidente da Deputación da Coruña e alcalde das Pontes, o socialista Valentín González Formoso, considerou "imposible" que no proceso de primarias para a elección do novo secretario xeral do PSOE non haxa "leas". Con todo, instou ao tres candidatos a centrarse en explicar "proxectos".

A preguntas dos xornalistas, coincidindo coa visita do embaixador de Italia en España, Stefano Sannino, á Deputación coruñesa, Formoso manifestou que é imposible "porque o factor humano pesa".

"Aínda que sexamos compañeiros que compartamos a visión de que a socialdemocracia é a fórmula política que pode garantir o maior nivel de benestar", apuntou.

A pesar diso, insistiu en que "unha carreira por un liderado, que é o que son unhas primarias, tensionan", insistiu na mesma liña.

A pesar diso, considerou necesario que os que non están "esa carreira" pidan aos que si o están "que se centren en explicar o seu proxecto", apostilou a este respecto.

ALCALDE DE CAMARIÑAS

Por outra banda, sobre a situación do seu compañeiro de partido, o alcalde de Camariñas, Manuel Valeriano Alonso de León, inhabilitado a catro anos de prisión por un delito de prevaricación remitiuse ás decisións que adopte o partido.

"Hai que esperar ao que digan os órganos do partido", limitouse a contestar.