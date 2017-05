Dous menores ratifican na Audiencia de Pontevedra que o ex da súa nai abusou delas desde os 8 anos

Dous menores ratificaron na Audiencia de Pontevedra que o exmozo da súa nai abusou sexualmente delas desde os 8 anos. Así o manifestaron no marco do xuízo que arrincou este martes na Sección Segunda.

A Fiscalía solicita doce anos de prisión para o acusado e a prohibición de aproximarse e comunicarse coas menores durante o mesmo período.

Ocultas tras un biombo, as dúas menores ratificaron ante o tribunal a declaración que con anterioridade fixeran ante a Garda Civil e no xulgado instrutor. Así, sinalaron que desde que tiñan oito anos de idade, o compañeiro sentimental da súa nai abusou sexualmente delas, tanto no domicilio familiar como nun piso que el tiña en Pontevedra, así como nun garaxe e en propiedades nas que el traballaba.

Segundo o relato das menores, estes tocamentos producíanse cando quedaban soas en casa co acusado. "Dicía que todo era un xogo, que non llo podía contar a ninguén", declarou unha das nenas que decidiu contarllo á orientadora do seu colexio despois de ver unha noticia na televisión dun caso de abusos dun padrasto á súa fillastra. Tras iso, por parte do colexio alertaron á súa nai, que denunciou os feitos na Guardia Civil.

O acusado defendeu a súa inocencia e rexeitou a existencia de tocamentos que elas sosteñen e explicou que durante o tempo que durou a convivencia coa súa nai na súa casa de Poio, durante seis anos e medio e ata marzo do 2015, el encargábase de recoller ás nenas no colexio e de coidalas xunto ao resto dos fillos da súa exparella.

LIBERDADE VIXIADA

O home tamén negou que levase ás nenas ao piso de Pontevedra ao que se foi a vivir tras deixar a relación coa nai das nenas. Seguiu véndose con ela e compráballes agasallos, pero negou calquera tipo de comportamento libidinoso.

As nenas, con todo, durante a súa declaración na sala detallaron as características desa vivenda e achegaron todo tipo de datos sobre a súa distribución ou mesmo a cor do sofá.

Ademais dos doce anos de prisión, o fiscal pide tamén que se adopte a medida de liberdade vixiada, consistente na prohibición de aproximarse e comunicarse coas menores por un período de sete anos, e que indemnice a cada unha das menores con 6.000 euros.

Este xoves, 11 de maio, retomarase a vista oral coas declaracións de catro testemuñas e as probas periciais.