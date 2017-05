A procura da excelencia, o incremento da rendibilidade ou a promoción da paisaxe e a gastronomía galegas como mellores reclamos son algúns dos eixos nos que se basea a Estratexia de Turismo de Galicia, que a Xunta expón como un proxecto colectivo no que se fai imprescindible a colaboración e implicación do sector.

Turismo de Galicia | Fonte: Europa Press

"A estratexia pon máis deberes ao sector que á administración", apuntou Adolfo Neira, representante do Clúster do Turismo de Galicia durante un encontro mantido cos medios de comunicación no que a directora de Turismo, Nava Castro, presentou a estratexia.

Así se referiu Neira á necesidade de que o sector se implique para poder levar a cabo as iniciativas incluídas neste plan e alcanzar os 6 millóns de viaxeiros en 2020 cun alto grao de calidade e logrando a rendibilidade necesaria.

"O sector ten que porse as pilas", dixo o representante do Clúster do Turismo, que apostou por "harmonizar" a oferta e ofrecer estándares de excelencia acorde co turismo internacional que se prevé potenciar.

Adolfo Neira lembrou que a tipoloxía de viaxes actuais cambiou e que a cidadanía agora realiza estancias máis curtas, máis numerosas e máis variadas, "e Galicia ten que estar preparada para iso".

Lonxe de enfrontarse a un competidor, como no turismo tradicional a Comunidade debe "diversificar" a súa oferta para adaptarse a un mercado que busca escapadas máis curtas e que varían a súa temática desde os espazos naturais ás cidades pasando pola praia ou a cultura.

Para conseguir os obxectivos que a Xunta se marca a horizonte 2020, a Administración recolle unha achega de 240 millóns de euros que, ademais de mellorar a imaxe e situación global do sector, buscan que o prezo medio das habitacións increméntese ata os 60 euros, así como que a ocupación hoteleira poida alcanzar unha media anual do 40%.

PUNTOS DETERMINANTES

Entre os puntos que máis valoran os viaxeiros, e nos que Turismo de Galicia incide particularmente, está a paisaxe e a gastronomía, lembrou Nava Castro.

Entre outras cuestións, a estratexia expón a posibilidade de "redistribuír" os fluxos de visitantes en espazo saturados, como xa se fixo na Praia das Catedrais, fomentar a conexión coa Eurorrexión ou fomentar a formación e profesionalización do sector.

Do mesmo xeito, presta especial atención á conectividade e ás dificultades de mobilidade dentro de Galicia, incidindo tamén a necesidade de coordinación entre aeroportos e de "reestruturación" do sector do turismo rural.

Tamén se orientará á comercialización de produtos finalizados e segmentados por idades e intereses, a internacionalización da demanda e o fomento do Smart Turismo e do uso das novas tecnoloxías.