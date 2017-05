O comité de Navantia avisa de que o seu bloqueo pode aprazar a botadura do BAM que Navantia constrúe en Ferrol

A botadura do BAM (Buque de Acción Marítima) que Navantia Ferrol constrúe para a Armada Española, prevista para o día 24 de maio, podería sufrir un atraso no caso de que o comité de empresa, segundo advirte este, manteña o actual bloqueo á colocación do último bloque.

"Non estamos a permitir que salga desde os talleres cara á bancada a superestructura e o pau", manifestou o presidente do comité, Javier Galán (CC.OO.). Así dixo que sería o último bloque a colocar, o que motivou "una certa preocupación por parte da dirección, para saber se será posible realizar esta botadura ou non".

O responsable laboral trasladou que eles "con esta acción" non din "que non haxa botadura". "Pero tras o tempo transcorrido desde a chegada do novo presidente, sen ningún tipo de comunicación, estimamos que esta é a única arma que nos queda", advertiu.

O presidente do comité de empresa abundou que "non" teñen "nada que ver con esta botadura". "Hai suficiente buque para poder botalo se eles queren", sostivo, e reclamou "que se poña encima da mesa algún xesto por parte da SEPI, de Navantia ou do señor Montoro", en alusión á sentenza do Tribunal Supremo (TS) que invalidou o IV Convenio Colectivo e obrigou á empresa naval pública a aplicar o convenio anterior. "Sendo este o único camiño que nos deixan e queda", sentenciaron.

ENTREGA DE FIRMAS

Estas manifestacións realizounas Galán ante a entrada principal do estaleiro de Ferrol minutos despois de entregar no edificio de dirección, en compañía da maior parte dos operarios deste estaleiro, que se concentraron na zona, máis de 1.100 firmas reclamando que se modifique o modelo produtivo actual.

Segundo o portavoz social, esta recolección de firmas iniciouse hai uns días tras "coñecer durante unha xornada de traballo realizada en Cádiz a existencia dun informe emitido por un estaleiro de Corea, co que está a colaborar Navantia, na construción dos petroleiros do tipo Suezmax, e onde se determinaba que con este tipo de organización no futuro Navantia sería incapaz de construír os barcos na data estimada de finalización".

Ademais, segundo manifestou Galán, nese informe trasládase que "en Corea seguen traballando coa organización produtiva que tiñamos nós cando eramos Bazán". "Tras máis dun ano denunciando a mala organización, teña que vir os coreanos a constar o mesmo que nós determinabamos", asegurou o representante sindical.

PLAN INDUSTRIAL

Javier Galán tamén criticou o atraso na presentación do plan industrial para a empresa naval pública, "que anunciaron con moito tempo de antelación e do que non presentaron ningún documento".

"Xa estamos ás portas dun novo convenio colectivo, non entendendo que vaiamos negociar se non hai previamente unha posta a cero de todas as condicións dos traballadores de Navantia", concluíu.