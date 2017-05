A Universidade de Verán da USC ofertará este ano 45 cursos monográficos en once municipios

O programa da USC para a Universidade de Verán deste ano ofertará ata 45 cursos nun total de once municipios.

Nota Prensa Usc E Foto. A Universidade De Verán Dá Usc Ofertará 45 Cursos Monogr | Fonte: Europa Press

Educación matemática, os avances en radioloxía, divulgación en química, primeiros auxilios, software libre musical, neurociencia, didáctica da danza, ou técnicas para a comunicación efectiva da ciencia, serán algúns dos temas abordados nesta nova programación, que se celebrará en Santiago, Lugo, Cervantes, Guitiriz, Lalín, Ribeira, e Vilanova de Arousa, entre outras localidades.

O prazo de matrícula abrirase leste mesmo mércores tanto para os que pretenden participar na modalidade en liña como para a presencial e estenderase ao longo de 10 días antes do inicio do curso concreto no que están interesados.

As taxas previstas ascenden a 120 euros para 25 ou máis horas e de 70 para o resto da oferta, ademais doutra reducida (de 70 e 40 euros respectivamente) para alumnado universitario, bacharelato ou de FP, pensionistas, desempregados, socios da Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da USC, PAS e PDI da institución.

Os inscritos que asistan ao 80 por cento das horas lectivas recibirán un diploma acreditativo da súa participación.

A esta programación de verán, únese a oferta específica do Centro de Linguas Modernas que, entre os meses de xuño e setembro, ofrecerá cursos intensivos para 20 idiomas (40 cursos).

Neste caso, os participantes obterán un diploma acreditativo de nivel ademais do recoñecemento a afectos de créditos ECTS para estudantes de ata dous créditos polos cursos de máis de 25 horas e dun para os de menor carga docente.