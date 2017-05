O Goberno encarga un informe sobre o cumprimento das linguas cooficiais na Administración

O secretario de Estado para as Administracións Territoriais, Roberto Bermúdez de Castro, presidiu este martes a reunión do Consello das Linguas Oficiais na Administración Xeral do Estado, creado en 2007, co obxectivo de garantir os dereitos lingüisticos dos cidadáns na administración.

O Consello encargou á Oficina para as Linguas Oficiais na Administración Xeral do Estado que elabore un informe sobre o grao de cumprimento do uso das linguas cooficiais na Administración Xeral do Estado e os seus organismos adscritos ou vinculados, que será presentado na próxima reunión do Consello.

Este órgano coordina os distintos departamentos ministeriais en relación co uso das linguas oficiais das comunidades autónomas e o seu obxectivo é, segundo apunta o Goberno, conseguir "o mellor cumprimento das esixencias derivadas da existencia de diversas linguas oficiais e a atención, nesta materia, aos dereitos dos cidadáns".

Bermúdez de Castro expresou aos representantes dos departamentos ministeriais a vontade do Goberno de impulsar o funcionamento deste órgano, agora adscrito xunto á Oficina para as Linguas Oficiais á Secretaría de Estado para as Administracións Territoriais, que non se reunía desde 2010.

A reunión de hoxe marca --afirmou o secretario de Estado-- o inicio dunha nova etapa de impulso ao Consello de Linguas Oficiais, para "mellorar e garantir" o exercicio dos dereitos lingüísticos dos cidadáns na súa relación coa Administración Xeral do Estado.

Así, o Consello estableceu "completar e conseguir a plena accesibilidade en linguas cooficiais" das páxinas web dos departamentos ministeriais e organismos públicos da Administración Xeral do Estado.

Tamén fixou como obxectivo a elaboración e presentación o 1 de agosto do 5º Informe, que corresponde ao período 2014-2016, sobre cumprimento da Carta Europea de Linguas rexionais e/ou Minoritarias do Consello de Europa.