Os encoros galegos perden 3 hectómetros cúbicos de auga con respecto á semana anterior

A reserva hidráulica dos encoros que abastecen Galicia diminuíu en tres hectómetros cúbicos de auga con respecto á semana pasada, ata os 2.526, o que supón 723 hectómetros cúbicos menos que hai un ano, segundo os datos publicados este martes polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.

Entrepeñas, Sacedón, encoros, pantanos, auga, encoro, pantano | Fonte: Europa Press

En concreto, a conca Miño-Sil atópase ao 66,6 por cento da súa capacidade, con 2.019 hectómetros cúbicos de auga embalsada, 616 menos que hai un ano --2.635--.

Pola súa banda, a conca Galicia Costa está ao 74,1 por cento da súa capacidade total, con 507 hectómetros cúbicos de auga embalsada, un total de 107 menos que o ano pasado --614--.

A nivel nacional, a reserva hidráulica atópase ao 57,7 por cento da súa capacidade total esta semana, na que as precipitacións foron "escasas" en todo o territorio nacional, xa que os encoros perderon 220 hectómetros cúbicos de auga, o que representa o 0,4 por cento do total.

Así, os encoros albergan un total de 32.301 hectómetros cúbicos e a precipitación máxima esta semana produciuse en Navacerrada, con 20,2 litros por metro cadrado.

As cifras actuais representan un 20,65 por cento menos que nas mesmas datas do ano pasado e 20,39 por cento menos que a media do últimos dez anos.

Por ámbitos, a reserva atópase ao 91,8 por cento en Cantábrico Oriental; ao 80,9 por cento en Cantábrico Occidental; ao 66,6 por cento ao Miño-Sil; ao 74,1 por cento en Galicia Costa; ao 85,7 por cento as concas internas do País Vasco ao 85,7 por cento; ao 52,7 por cento, o Douro; ao 52,9 por cento, o Texo.

Ademais, Guadiana está ao 60,5 por cento; Tinto, Odiel e Piedras ao 90 por cento; Guadalete-Barbate, ao 56,3 por cento; Guadalquivir, ao 53,4 por cento; Conca Mediterránea Andaluza, ao 49,3 por cento; Segura, ao 32,8 por cento; Júcar ao 39,8 por cento; Ebro, ao 73,5 por cento e as concas internas de Cataluña, ao 88,3 por cento.