Román Rodríguez presenta ao presidente da Academia Arxentina de Letras a actividade da Biblioteca de Galicia

O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, mantivo este martes un encontro en Buenos Aires co presidente da Academia Arxentina de Letras, José Luís Moure, a quen deu a coñecer a actividade da Biblioteca e Arquivo de Galicia, da Cidade da Cultura, como institución destinada a preservar a memoria bibliográfica e documental dos galegos.

Román Rodríguez en Arxentina | Fonte: Europa Press

Durante a entrevista, á que tamén asistiu o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, José Luís Moure mostrou o seu interese nesta institución e trasladou ao conselleiro a súa vontade de colaboración, destacando os lazos "históricos e culturais" que unen Galicia e Arxentina.

A modo de obsequio simbólico, o presidente da Academia entregou ao representante da Xunta un exemplar do Dicionario da Fala dos Arxentinos para ser depositado na Biblioteca de Galicia.

A reunión celebrouse no marco da viaxe institucional que o titular de Cultura do Goberno galego realiza estes días en Arxentina. Precisamente coa Academia de las Letras deste país, a Xunta organiza un certame literario dirixido a estudantes para profundar no coñecemento de Galicia.