Javier López Madrid seguirá como presidente de Ferroglobe, propietaria de centrais hidroeléctricas da Costa da Morte

Javier López Madrid manterá os postos de alto executivo que ten no Grupo Villar Mir, despois de dimitir como conselleiro de OHL, construtora controlada por esta corporación, tras resultar supostamente implicado na 'Operación Lezo' un caso de presunta corrupción na Comunidade de Madrid.

Javier López Madrid, conselleiro de OHL | Fonte: Europa Press

López Madrid, xenro do presidente e propietario do Grupo Villar Mir, seguirá así ocupando o cargo de conselleiro delegado desta corporación e a presidencia de Ferroglobe, unha das maiores compañías metalúrxicas do mundo --resultante da fusión entre Ferroatlántica e Globe-- e dona das centrais hidroeléctricas da Costa da Morte que a empresa está interesada en vender.

Así o indicou o propio Juan Miguel Villar Mir, quen ademais asegurou que mantén "absolutamente" a súa confianza en Javier López Madrid.

Villar Mir considera que "non existía obrigación legal" para a saída do seu xenro do consello de OHL, que precisamente enmarcou na vontade do exconselleiro, "manifestada xa hai tempo", de centrarse nos seus outras obrigacións.

"Entendeu que era o oportuno e respectamos a súa decisión", indicou Villar Mir sobre a renuncia de López Madrid á súa cadeira de brazos no consello de OHL. "Pero non había obrigación legal para iso", engadiu.

"Estaba prevista; hai uns meses xa manifestara a súa intención de dedicarse ás súas outros temas, como a presidencia de Ferroglobe, que é unha compañía líder mundial", indicou o presidente de Grupo Villar Mir e expresidente de OHL.

Do seu lado, o consello de administración da construtora aceptou á primeira hora da mañá deste martes, horas antes da xunta de accionistas do grupo, a dimisión presentada por carta a véspera por parte de López Madrid.

Así mesmo, nomeou como novo conselleiro dominical, en representación da familia Villar Mir, a Javier Goñi do Caño, actual presidente de Fertiberia, quen xa apareceu sentado no consello durante a xunta.

Na comunicación remitida á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) para informar da dimisión, OHL tamén indica que a decisión de López Madrid estaba tomada desde o pasado mes de xaneiro e á espera de que se elixise un substituto.

SAÍDA "PREVISTA DESDE XANEIRO".

"O pasado mes de xaneiro, e con ocasión da asunción, pola súa banda, de responsabilidades executivas fose de España, López Madrid interesou do presidente de OHL a súa substitución como membro do consello de administración, dada a imposibilidade de compatibilizar as súas novas funcións e a súa residencia no estranxeiro coa actividade inherente ao cargo de conselleiro dominical de OHL", indicou este grupo.

"Permaneceu no cargo ata que o consello de administración elixiu un substituto idóneo", engadiu a compañía na súa nota ao supervisor do mercado.

No entanto, a renuncia e saída de López Madrid do consello de OHL coincide coa súa presunta implicación na 'Operación Lezo', relacionada con irregularidades na compañía pública de Madrid Canle de Isabel II no marco da cal foi arrestado o expresidente da Comunidade Ignacio González.

Neste sentido, Juan Miguel Villar Mir restou importancia ao impacto que todo iso poida xerar na imaxe do Grupo Villar Mir e de OHL. "A imaxe é algo moi subxectivo, cambia co tempo", indicou.

"As cousas son como son e, ao final, volven ao seu sitio", engadiu antes de asistir á xunta xeral de accionistas, por vez primeira, non como presidente da compañía, na que deu a substitución ao seu fillo en xuño de 2016.