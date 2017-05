O TSXG ordena repetir o xuízo do home condenado pola morte da súa muller en Narón (A Coruña)

A Sala do Civil e Penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) estimou o recurso de apelación presentado por Juan Fraga Allegue, o home considerado culpable por un xurado popular de matar á súa muller en Narón en decembro de 2015, segundo informa o alto tribunal galego.

En concreto, entende que "se debe declarar que a sentenza impugnada, e o veredicto no que se apoia, adoecen de falta de motivación, defecto que leva a declaración de nulidade por atentar ao dereito á tutela xudicial efectiva".

E faino despois de que, na vista de apelación, a defensa alegase falta de probas e ausencia de motivación no veredicto do xurado. Agora, como consecuencia desta nulidade, a Sala ordena que, con novo tribunal do xurado e diferente maxistrado presidente, celébrese un novo xuízo oral.

Así, afirma que "a sentenza impugnada limitouse a levar a cabo a plasmación dunha somera referencia á proba practicada sen explicitar absolutamente nada en relación ao seu valor probatorio".

FISCALIA E ACUSACIÓNS

Fronte aos argumentos da defensa, no recurso de apelación, a Fiscalía e as demais acusacións, a popular, exercida pola Xunta, e a dun dos seus fillos reclamaron que se mantivese a condena, na que se aplicou a agravante de parentesco.

En particular, o Ministerio Público negou que se vulnerase o principio de presunción de inocencia, como sostivo a defensa, ou que o veredicto do xurado non estivese motivado.

VEREDICTO DO XURADO

De conformidade co veredicto do xurado, a sentenza considerou probado que o acusado, quen padecía ludopatía, agrediu á súa esposa seguindo un plan premeditado cando a muller se atopaba sentada na cama.

En concreto, sostivo que lle propinou "golpes violentos na cara" desde atrás e, tras aparvala, "deulle diversos cortes cun coitelo moi afiado", o que lle provocou a morte.