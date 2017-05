As choivas e treboadas terán en risco a varias provincias e afectarán a gran parte da metade oeste

As choivas e treboadas terán este mércores en situación de risco ao Sistema Central nas provincias de Ávila, Salamanca e Cáceres, onde se poderían acumular uns 15 litros por metro cadrado nunha hora, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET), que espera precipitacións en boa parte da vertente atlántica.

Ademais, destaca que estas precipitacións serán localmente fortes en Galicia e no Sistema Central e que soprará o vento forte no litoral de Almería.

O mércores será unha xornada con ceos nubrados ou cubertos e con precipitacións e treboadas ocasionais en gran parte da vertente atlántica. Tamén haberá probabilidade de que sexan localmente fortes ou persistentes no oeste de Galicia e na contorna do oeste do Sistema Central.

Ao longo da xornada, as precipitacións estenderanse de forma débil e dispersa ao resto de zonas da Península, aínda que sen alcanzar a área mediterránea, sueste peninsular e Baleares, onde só se esperan intervalos de nubes medias e altas.

En Canarias, o ceo estará nubrado ou con intervalos nubrados no noroeste do arquipélago e probables choivas febles, e con algúns intervalos anubrados no resto.

As temperaturas descenderán de forma xeneralizada e este descenso poderá ser localmente notable en ambas as mesetas mentres que ascenderán no litoral cantábrico e baixarán tamén en Canarias.

Finalmente, sinala que o vento soprará do oeste no Estreito, litoral de Alborán e Canarias, con intervalos de forte no litoral de Almería, e de compoñente sur no resto da Península e Baleares.